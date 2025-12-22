Γιορτινό shopping: Οι super stylish προτάσεις μέσα από τις σελίδες του THEBEST MAGAZINE

Εκλεκτά Πατρινά καταστήματα παρουσιάζουν επίκαιρα δώρα για μας και τους αγαπημένους μας
Η διεθνής μόδα αντικατοπτρίζεται απολαυστικά στην Πατρινή αγορά.
Στο THEBEST MAGAZINE, που πολύ πρόσφατα κατέλαβε τα περίπτερα, ονομαστά τοπικά καταστήματα επιδεικνύουν τα ωραιότερα είδη τους – ρούχα, αξεσουάρ, κοσμήματα- για τη γυναίκα και τον άνδρα. Και βέβαια ξεσηκώνουν μεμιας την καταναλωτική πλευρά μας...
