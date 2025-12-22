Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

STYLE

/

Γιορτινό shopping: Οι super stylish προτάσεις μέσα από τις σελίδες του THEBEST MAGAZINE

Γιορτινό shopping: Οι super stylish προτ...

Εκλεκτά Πατρινά καταστήματα παρουσιάζουν επίκαιρα δώρα για μας και τους αγαπημένους μας

Η διεθνής μόδα αντικατοπτρίζεται απολαυστικά στην Πατρινή αγορά.

Στο THEBEST MAGAZINE, που πολύ πρόσφατα κατέλαβε τα περίπτερα, ονομαστά τοπικά καταστήματα επιδεικνύουν τα ωραιότερα είδη τους – ρούχα, αξεσουάρ, κοσμήματα- για τη γυναίκα και τον άνδρα. Και βέβαια ξεσηκώνουν μεμιας την καταναλωτική πλευρά μας... 

Ειδήσεις Τώρα

Το χριστουγεννιάτικο (;) τρενάκι του Εμπορικού: όταν η διαφήμιση εκτροχιάζει τη γιορτή και την αισθητική

Με τη Νατάσα Θεοδωρίδου ξεφάντωσαν οι Καλλιπάτειρες- Ποιες πήγαν από Πάτρα

Le diner: Stars και Μαδρίτη στο γιορτινό διαφημιστικό φιλμάκι των Zara

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Μόδα Χριστούγεννα THE BEST MAGAZINE

Best View