Bud Bunny, Super Bowl: Με custom looks Zara σε χωράφι ζαχαροκάλαμου

Μόλις ένα τέταρτο χρειάστηκε ο 31χρονος super star της latin pop, Bud Bunny για να στρέψει τα βλέμματα του πλανήτη στο Levi’s Stadium της Καλιφόρνια.

Mετά το θρίαμβο των 3 βραβείων Grammy (που περιλάμβαναν λογίδριο κατά της αντιμεταναστευτικής πολιτικής Τραμπ), «σάρωσε» σε δημοτικότητα ως guest artist στο Super Bowl. Η εμφάνισή του είχε έντονη θεατρικότητα καθώς η σκηνή είχε μετατραπεί σε χωράφι ζαχαροκάλαμου.

Μέσα στις φυλλωσιές, ο διάσημος τραγουδιστής έδειξε παραδοσιακά χωριά του Πορτο Ρίκο, με σκηνές καθημερινότητας όπως nail salon, μπαρ της γειτονιάς και τελετή γάμου, ανέμισε τη σημαία της πατρίδας του, ενώ δεν δίστασε να σκαρφαλώσει σε ηλεκτρική κολώνα υπενθυμίζοντας τις καταστροφές μετά τον τυφώνα Maria το 2017. Στο πλευρό του τραγούδησαν οι φανατικοί υποστηρικτές του Ρίκι Μάρτιν και Lady Gaga, ενώ έδωσαν το παρών οι Πέδρο Πασκάλ,Τζέσικα Αλμπα κ.α.

Το νούμερό του ήταν μια εκκωφαντική δήλωση εθνικής ταυτότητας που προκάλεσε την οργή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αποκάλεσε το halhtime show «το χειρότερο όλων των εποχών και ντροπή για το μεγαλείο των ΗΠΑ». Ωστόσο η παγκόσμια λατινοαμερικάνικη κοινότητα, τα διεθνή media και το διαδίκτυο υμνούν τον Bad Bunny για την τόλμη του