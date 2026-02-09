Bud Bunny, Super Bowl: Με custom looks Zara σε χωράφι ζαχαροκάλαμου

Εμφανίστηκε ως υπερήφανος Πορτορικανός παρουσιάζοντας ένα ενωτικό, ισπανόφωνο show φορτισμένης πατριδολατρίας
Μόλις ένα τέταρτο χρειάστηκε ο 31χρονος super star της latin pop, Bud Bunny για να στρέψει τα βλέμματα του πλανήτη στο Levi’s Stadium της Καλιφόρνια.
Mετά το θρίαμβο των 3 βραβείων Grammy (που περιλάμβαναν λογίδριο κατά της αντιμεταναστευτικής πολιτικής Τραμπ), «σάρωσε» σε δημοτικότητα ως guest artist στο Super Bowl. Η εμφάνισή του είχε έντονη θεατρικότητα καθώς η σκηνή είχε μετατραπεί σε χωράφι ζαχαροκάλαμου.
Μέσα στις φυλλωσιές, ο διάσημος τραγουδιστής έδειξε παραδοσιακά χωριά του Πορτο Ρίκο, με σκηνές καθημερινότητας όπως nail salon, μπαρ της γειτονιάς και τελετή γάμου, ανέμισε τη σημαία της πατρίδας του, ενώ δεν δίστασε να σκαρφαλώσει σε ηλεκτρική κολώνα υπενθυμίζοντας τις καταστροφές μετά τον τυφώνα Maria το 2017. Στο πλευρό του τραγούδησαν οι φανατικοί υποστηρικτές του Ρίκι Μάρτιν και Lady Gaga, ενώ έδωσαν το παρών οι Πέδρο Πασκάλ,Τζέσικα Αλμπα κ.α.
Το νούμερό του ήταν μια εκκωφαντική δήλωση εθνικής ταυτότητας που προκάλεσε την οργή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αποκάλεσε το halhtime show «το χειρότερο όλων των εποχών και ντροπή για το μεγαλείο των ΗΠΑ». Ωστόσο η παγκόσμια λατινοαμερικάνικη κοινότητα, τα διεθνή media και το διαδίκτυο υμνούν τον Bad Bunny για την τόλμη του
Τα δυο custom outfits που επέλεξε ήταν από τα ισπανικά πολυκαταστήματα Zara.
Αν και θα μπορούσε να ντυθεί από luxury οίκο, επέλεξε μια αλυσίδα fast fashion λόγω κοινών δεσμών καταγωγής αλλά και εύκολης πρόσβασης σε όλον τον κόσμο. Ντύθηκε σε εκρού- λευκό- όπως συνηθίζουν να γιορτάζουν στη χώρα του. Το βασικό σύνολό του περιλάμβανε μπλουζάκι από ζέρσει και παρέπεμπε σε αθλητικό αγώνα. Από μέσα φορούσε πουκάμισο και γραβάτα και κάτω παντελόνι chino. Στην πλάτη του έγραφε μάλιστα Ocasio, γιατί βαπτίστηκε Benito Antonio Martinez Ocasio, ενώ το νούμερο 64 αναφερόταν στην πολιτική ιστορία του κράτους του Πόρτο Ρίκο αλλά και στην ημερομηνία γέννησης της μητέρας του. Οι στυλίστες του Storm Pablo and Marvin Douglas Linares πρόσθεσαν μετά στον ίδιο τόνο ένα σακάκι και τα adidas sneakers BadBo 1.0.
Στο φινάλε κρατούσε μια μπάλα αμερικανικού ποδοσφαίρου και φάνηκε το μήνυμα «Together, we are America».
Το Super Bowl αποτελεί το μεγαλύτερο και δημοφιλέστερο αθλητικό γεγονός της χρονιάς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η μόδα προσελκύει πάντα την προσοχή ειδικά όταν εμπεριέχει συμβολισμούς. Στο παρελθόν έχουν αποθεωθεί U2, Goldplay, Beyoncé, Rihanna,The Weeknd. Shakira και Jennifer Lopez με θεαματικό βεστιάριο, αλλά για πρώτη φορά στήθηκε τέτοια παράσταση. Επιπλέον, ο Bad Bunny ξεπρόβαλε με το hit του «Tití Me Preguntó», χωρίς να διστάσει να περιοριστεί στην ισπανική γλώσσα και μόνο.
Τις περασμένες μέρες προηγήθηκαν το πολύκροτο κοστούμι- κορσές Schiaparelli στα Grammys αλλά και το gray look Bottega Veneta στη συνέντευξη Τύπου για το Super Bowl. Όμως τα Zara κατόρθωσαν να εκφράσουν την διαφορετική του προσέγγιση- διαμαρτυρία αλλά και τη γιορτή ενότητας στο πλαίσιο της διοργάνωσης.
Ζεντάγια: Το παγκόσμιο λογότυπο Le Monogram γιορτάζει τα 130 χρόνια του
Όταν οι μαθητές γίνονται τραγουδοποιοί για το Καρναβάλι, μιλήσαμε με τη Βενίτα Παπαγγελοπούλου
Καρναβάλι των Μικρών 2026: Η σειρά παρέλασης των λιλιπούτειων καρναβαλιστών
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr