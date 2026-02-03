Καρφίτσες διαμαρτυρίας «ICE OUT» από τους δημοφιλέστερους καλλιτέχνες στα Grammy Awards

Τα μεγαλύτερα ονόματα στην 68η απονομή των Grammy Awards 2026 στο Λος Αντζελες φορούσαν την καρφίτσα- κονκάρδα «ICE OUT».

Κορυφαίοι καλλιτέχνες τόλμησαν τον ηχηρό κοινωνικό σχολιασμό κατά της πολιτικής Τραμπ μέσα στη μεγάλη γιορτή της μουσικής.

Το μήνυμα αυτό αποτελεί διαμαρτυρία κατά των πρακτικών της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ- Immigration and Customs Enforcement (ICE). Kehlani, Bad Bunny Billie Eilish, Justin και Hailey Bieber φόρεσαν τις καρφίτσες καλώντας τον κόσμο να αγαπάει τους συνανθρώπους μας και να καταδικάσει το μίσος.

Ειδικά ο Πορτορικανός Bad Bunny που ήταν το πρόσωπο του event, κατακτώντας το βραβείο του «Καλύτερου Αλμπουμ της Χρονιάς», σε μια ιστορική στιγμή για τον θεσμό των Grammy καθώς πρόκειται για το πρώτο αποκλειστικά ισπανόφωνο άλμπουμ που κερδίζει στην εν λόγω κατηγορία, βροντοφώναξε: «Δεν είμαστε άγριοι, δεν είμαστε ζώα, είμαστε άνθρωποι, είμαστε Αμερικανοί».

Η τραγουδοποιός Billie Eilish, που κέρδισε το βραβείο για το «Καλύτερο Τραγούδι της Χρονιάς» για το «Wildflower», επίσης αναφέρθηκε στις πρόσφατες ταραχές που λαμβάνουν χώρα στις ΗΠΑ.

«Αισθάνομαι ότι πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε και να μιλάμε ανοιχτά και να διαμαρτυρόμαστε. Οι φωνές όντως είναι σημαντικές, και οι άνθρωποι είναι σημαντικοί», είπε μεταξύ άλλων.