Το comeback του Χάρι Στάιλς, «σκίζει» το single Aperture και ετοιμάζεται παγκόσμια τουρνέ

Ο 31χρονος Βρετανός pop star είχε «χαθεί» καλλιτεχνικά την τελευταία 4ετία
To τελευταίο διάστημα απασχολούσε τα media μόνο με την ερωτική του ζωή και το ντύσιμό του.
Όμως, ο δημοφιλέστατος Βρετανός pop star Χάρι Στάιλς δεν θα μείνει για πολύ εκτός σκηνής. Το video clip του «Aperture» μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες ξεπέρασε τις 5.7 εκατ. προβολές στο YouTube. Είναι το single, που προλογίζει τα σχέδιά του για περιοδεία και κυκλοφορία νέου άλμπουμ. Μάλιστα θεωρείται κιόλας superhit, φθάνοντας αβίαστα στην κορυφή του iTunes Top Songs chart.
Ο 31χρονος performer επανακάμπει μετά από μια τετραετία δίχως νέα hits. Πρόσφατα γνωστοποίησε στο διαδίκτυο πως αναμένεται ο νέος του δίσκος με τίτλο «Kiss All The Time. Disco, Occupationally». Αυτό το 4ο στούντιο άλμπουμ του θα κυκλοφορήσει στις 6 Μαρτίου, με 12 τραγούδια σε παραγωγή Kid Harpoon.
Επίσης κυκλοφόρησε η είδηση για παγκόσμια περιοδεία 50 συναυλιών ώστε να προωθηθεί ο δίσκος.
Με την τωρινή του αγαπημένη, Ζόε Κράβιτζ
Η τουρνέ «Together, Together» θα πραγματοποιηθεί σε επτά πόλεις από τον Μάιο έως τον Δεκέμβριο και περιλαμβάνει 30 συναυλίες στη Madison Square Garden της Νέας Υόρκης. Αναμένονται επίσης στάσεις σε Άμστερνταμ, Λονδίνο, Σάο Πάολο, Πόλη του Μεξικού, Μελβούρνη, Σίδνεϊ.
Έσοδα από την περιοδεία θα διατεθούν στη μη κερδοσκοπική οργάνωση Choose Love, με την οποία ο τραγουδιστής, πρώην μέλος των One Direction συνεργάζεται εδώ και μια δεκαετία.Αναμένουμε.
Αρχαίο Ωδείο: «Εγκλωβισμένη υγρασία πίσω από τα λευκά σημάδια» λέει στο thebest.gr η Αναστασία Κουμούση
Spring trends 2026: Balloon, 3D, κόκκινο και ροζ κερδίζουν την πρωτοκαθεδρία
Eπανεκκίνηση για την Κιάρα Φεράνι: Αφού αθωώθηκε, χρίστηκε ταχύτατα ambassador της Guess
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr