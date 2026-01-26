Το comeback του Χάρι Στάιλς, «σκίζει» το single Aperture και ετοιμάζεται παγκόσμια τουρνέ

Ο 31χρονος Βρετανός pop star είχε «χαθεί» καλλιτεχνικά την τελευταία 4ετία

To τελευταίο διάστημα απασχολούσε τα media μόνο με την ερωτική του ζωή και το ντύσιμό του. Όμως, ο δημοφιλέστατος Βρετανός pop star Χάρι Στάιλς δεν θα μείνει για πολύ εκτός σκηνής. Το video clip του «Aperture» μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες ξεπέρασε τις 5.7 εκατ. προβολές στο YouTube. Είναι το single, που προλογίζει τα σχέδιά του για περιοδεία και κυκλοφορία νέου άλμπουμ. Μάλιστα θεωρείται κιόλας superhit, φθάνοντας αβίαστα στην κορυφή του iTunes Top Songs chart.

Ο 31χρονος performer επανακάμπει μετά από μια τετραετία δίχως νέα hits. Πρόσφατα γνωστοποίησε στο διαδίκτυο πως αναμένεται ο νέος του δίσκος με τίτλο «Kiss All The Time. Disco, Occupationally». Αυτό το 4ο στούντιο άλμπουμ του θα κυκλοφορήσει στις 6 Μαρτίου, με 12 τραγούδια σε παραγωγή Kid Harpoon. Επίσης κυκλοφόρησε η είδηση για παγκόσμια περιοδεία 50 συναυλιών ώστε να προωθηθεί ο δίσκος.