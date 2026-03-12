Ωρα για μπλε μάσκαρα; Η Chanel beauty εμπνέεται από το εαρινό denim

Δεν υπάρχει κανένας που δεν φοράει τζιν παντελόνι. Το πλέον «δημοκρατικό» ύφασμα στον κόσμο, σηματοδοτεί μάλιστα παραδοσιακά τον ερχομό της άνοιξης περισσότερο από κάθε άλλο.

Με αυτό το σκεπτικό και το σύνθημα «Never too much denim» (δηλαδή το denim δεν είναι ποτέ αρκετό) η Chanel Beauty λάνσαρε την limited σειρά Τhe Denim Make Up Look.

Πρέσβειρα των καινούριων προιόντων μακιγιάζ και φροντίδας, η αιθέρια 26χρονη ηθοποιός Λίλι Ρόουζ Ντεπ.

Αν σας έχουν κουράσει οι παλέτες των nude pink, ήρθε η στιγμή να δοκιμάσετε κάτι που διαφέρει. Τα είδη The Denim βασίζονται στο όραμα της Valentina Li. Εχουν τζιν θήκες και συνδέουν υπέροχες αποχρώσεις του μπλε με ασημί, χρυσό-μπεζ και απαλό ροζ. Περιλαμβάνονται προτάσεις για τα μάτια, τα χείλη, τα νύχια καθώς και ενυδατική χεριών.