Ωρα για μπλε μάσκαρα; Η Chanel beauty εμπνέεται από το εαρινό denim

Μια limited edition με μούσα τη Λίλι Ρόουζ Ντεπ (αν βαρεθήκατε τα ατέλειωτα nude στο make up)
Δεν υπάρχει κανένας που δεν φοράει τζιν παντελόνι. Το πλέον «δημοκρατικό» ύφασμα στον κόσμο, σηματοδοτεί μάλιστα παραδοσιακά τον ερχομό της άνοιξης περισσότερο από κάθε άλλο.
Με αυτό το σκεπτικό και το σύνθημα «Never too much denim» (δηλαδή το denim δεν είναι ποτέ αρκετό) η Chanel Beauty λάνσαρε την limited σειρά Τhe Denim Make Up Look.
Πρέσβειρα των καινούριων προιόντων μακιγιάζ και φροντίδας, η αιθέρια 26χρονη ηθοποιός Λίλι Ρόουζ Ντεπ.
Αν σας έχουν κουράσει οι παλέτες των nude pink, ήρθε η στιγμή να δοκιμάσετε κάτι που διαφέρει. Τα είδη The Denim βασίζονται στο όραμα της Valentina Li. Εχουν τζιν θήκες και συνδέουν υπέροχες αποχρώσεις του μπλε με ασημί, χρυσό-μπεζ και απαλό ροζ. Περιλαμβάνονται προτάσεις για τα μάτια, τα χείλη, τα νύχια καθώς και ενυδατική χεριών.
Το denim από ενδυματολογικό καθεστώς μετατρέπεται σε τολμηρό, ultimate accessory της φετινής άνοιξης.
«Αυτή καμπάνια γιορτάζει την ευελιξία, παρουσιάζοντας το μπλε όχι ως απλό trend, αλλά ως διαχρονική έκφραση ανεξαρτησίας» αναφέρει η Valentina. «To παγκόσμιο vibe ζήτησης των τζιν είναι αδιαφιλονίκητο- όλοι τα φοράνε όποιοι κι αν είναι και είναι ωραίο να αισθάνεσαι inclusive και όχι exclusive. Tα πλούσια μπλε αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα και όχι την επιτήδευση. Επιπλέον εκπροσωπούν το επαναστατικό πνεύμα του οίκου Chanel. Δοκιμάστε να αλλάξετε την συνηθισμένη σας μαύρη μάσκαρα με αυτή σε μπλε Indigo ή το κλασικό eyeliner με το ολοκαίνουριο mauve blue. Oπως πάντα, η Λίλι Ρόουζ Ντεπ έχει έναν μοναδικό τρόπο να κάνει οτιδήποτε να φαίνεται φυσικό, ακόμα κι αν είναι τολμηρό».
Θυμηθείτε πως στα eighties – nineties το μπλε έκανε θραύση και προσέξτε πως ο νεαρόκοσμος αναζητάει όλο και περισσότερο προιόντα για μπλε βλεφαρίδες στα καταστήματα καλλυντικών…
