Αντιγόνη Κουλουκάκου: Προβάλλει τα γκρίζα της μαλλιά με αναφορά στο τελευταίο Chanel show

Παρακολουθούμε πάντα την ηθοποιό Αντιγόνη Κουλουκάκου, που διατηρεί καλλιτεχνικούς και προσωπικούς δεσμούς με την Πάτρα- έχει υπάρξει άλλωστε και cover star του THEBEST Magazine.

Επιπλέον, μας αρέσει πολύ η αφαιρετική κομψότητα που τη διακρίνει και το ότι ακολουθεί τις διεθνείς τάσεις της μόδας και της ομορφιάς με το δικό της τρόπο. Πρώην μοντέλο, διαθέτει υποδειγματικές αναλογίες έστω κι αν δεν της τονίζει ποτέ με… φαντεζί αυταρέσκεια. Πολλές φορές π.χ. ως οπαδό του less is more τη βλέπουμε αμακιγιάριστη.

Σε μια από τις τελευταίες της αναρτήσεις στο Instagram μάλιστα, δείχνει τις γκρίζες ρίζες των μαλλιών της, δίχως να τις φοβάται ως δείγμα της φυσικής γυναικείας ωριμότητας.