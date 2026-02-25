Αντιγόνη Κουλουκάκου: Προβάλλει τα γκρίζα της μαλλιά με αναφορά στο τελευταίο Chanel show

Σε αναρτησή της καλεί τους φίλους της να αγαπούν τον εαυτό τους όπως είναι
Παρακολουθούμε πάντα την ηθοποιό Αντιγόνη Κουλουκάκου, που διατηρεί καλλιτεχνικούς και προσωπικούς δεσμούς με την Πάτρα- έχει υπάρξει άλλωστε και cover star του THEBEST Magazine.
Επιπλέον, μας αρέσει πολύ η αφαιρετική κομψότητα που τη διακρίνει και το ότι ακολουθεί τις διεθνείς τάσεις της μόδας και της ομορφιάς με το δικό της τρόπο. Πρώην μοντέλο, διαθέτει υποδειγματικές αναλογίες έστω κι αν δεν της τονίζει ποτέ με… φαντεζί αυταρέσκεια. Πολλές φορές π.χ. ως οπαδό του less is more τη βλέπουμε αμακιγιάριστη.
Σε μια από τις τελευταίες της αναρτήσεις στο Instagram μάλιστα, δείχνει τις γκρίζες ρίζες των μαλλιών της, δίχως να τις φοβάται ως δείγμα της φυσικής γυναικείας ωριμότητας.
Πολύς λόγος έχει γίνει άλλωστε τα τελευταία χρόνια με την τάση «grey hair». Διασημότητες όπως η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, η Αντι Μακ Ντάουελ, η Λετίσια της Ισπανίας επιμένουν να μην καλύπτουν το πραγματικό χρώμα των μαλλιών τους με βαφές. Μεγάλος «ντόρος» έγινε και με την Ιταλίδα μούσα της Chanel στην πρόσφατη couture πασαρέλα στο Παρίσι. Δόθηκε το μήνυμα πως οι γκριζομάλλες ανήκουν στο στερέωμα της high fashion απενεχοποιημένα. Πολλές γυναίκες ανά τον κόσμο ακολουθούν αυτό το δρόμο ή τουλάχιστον στρέφονται στους ash τόνους ή στο λεγόμενο grey blemding στα κομμωτήρια.
«Να είστε ο εαυτός σας όχι γιατί όλοι οι άλλοι είναι πιασμένοι. Χωρίς κανένα γιατί. Απλώς να είστε, να υπάρχετε συνειδητά, να αγαπάτε τον εαυτό σας, να τον φροντίζετε, να τον εμψυχώνετε…» γράφει η Αντιγόνη Κουλουκάκου.
«Αγαπώ τα μαλλιά μου, αφορμή ήταν ο ρόλος, αλλά αγαπώ αυτό που βλέπω καθημερινά στον καθρέφτη μου και για μένα αυτό είναι αρκετό. Σε άλλα νέα από τον κόσμο, ότι στον αγαπημένο μου οίκο Chanel, άνοιξε το show η υπέροχη Stefanie Cavalli. Mε κάνει να χαίρομαι και να θαυμάζω ακόμα περισσότερο τον οίκο και τον οικοδεσπότη Mathieu Blazy» καταλήγει.
20 χρόνια Erdem στην Tate Britain (για μας κορυφαία στιγμή της London Fashion Week)
Τα φλας της παρέας: Το ιστορικό πλήρωμα 135 στο φακό του Νίκου Ψαθογιαννάκη
Σκόρπισαν γέλιο οι «Γροιλανδοί», έψησαν και ψάρια στο δρόμο της Μεγάλης Παρέλασης
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr