Πρεμιέρα για την Αντιγόνη Κουλουκάκου, σε μια δραματική ιστορία ενδο-οικογενειακής βίας

Το έργο “The Bleeding Tree” (Το δέντρο που ματώνει) του Αυστραλού συγγραφέα Angus Cerini είναι ένα σκοτεινό και λυρικό δράμα που μιλά για το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας και εκδίκησης.

Η ιστορία διαδραματίζεται σε μια απομακρυσμένη, μικρή πόλη της αγροτικής Αυστραλίας και επικεντρώνεται σε τρεις γυναίκες: μια μητέρα και τις δύο κόρες της. Αρχίζει με την δολοφονία του βίαιου συζύγου/πατέρα από τη μητέρα, με μια σφαίρα στον λαιμό, με συμμετοχή των δύο κοριτσιών. Μια πράξη εκδίκησης που ακολουθεί πολλά χρόνια σωματικών και ψυχικών βασανιστηρίων και των τριών.

Η δραματική ένταση του έργου εστιάζεται στην προσπάθεια των τριών γυναικών να κρύψουν/εξαφανίσουν/ξεφορτωθούν το πτώμα, ενώ ο ολιγάριθμος και μέχρι τότε αμέτοχος περίγυρός τους αρχίζει να επισκέπτεται το σπίτι, από τη μια, προφασιζόμενος πλήρη άγνοια του γεγονότος και, από την άλλη, δείχνοντας μιαν ιδιότυπη «προστασία».

Το έργο εστιάζει στις τρεις ημέρες που ακολουθούν τον φόνο με τις τρεις γυναίκες να έρχονται για πρώτη φορά αντιμέτωπες με τις συνέπειες της πράξης τους, αλλά και με μία, μέχρι τώρα άγνωστη, αίσθηση ελευθερίας.

Το “The Bleeding Tree” έχει αποσπάσει σημαντική αναγνώριση και έχει κερδίσει πολλά βραβεία, μεταξύ των οποίων: Το Βραβείο Θεατρικών Συγγραφέων Griffin, το Λογοτεχνικό Βραβείο Δράματος του Πρωθυπουργού της Νέας Νότιας Ουαλίας, το Βραβείο AWGIE Καλύτερου Έργου καθώς και τρία Βραβεία Helpmann. Θεωρείται ένα από τα πιο ισχυρά σύγχρονα δείγματα της αυστραλιανής δραματουργίας.