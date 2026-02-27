Λάουρα Παουζίνι: Με τα best off της ιταλικής μόδας στο πάλκο του San Remo Festival

H παρουσία της διάσημης τραγουδίστριας Λάουρα Παουζίνι-- Laura Pausini αποδεικνύεται το ισχυρότερο ατού του φετινού Φεστιβάλ Τραγουδιού του Σαν Ρέμο. Η ιστορική διοργάνωση απασχολεί άλλωστε έντονα την επικαιρότητα στη γειτονική Ιταλία την εβδομάδα που διανύουμε.

Από την πρώτη στιγμή, στο πλευρό του βετεράνου τηλεπαρουσιαστή Κάρλο Κόντι, η Λάουρα ξεχώρισε με την επικοινωνιακή εξωστρέφεια, την άνεση και την τσαχπινιά της στη σκηνή ενώ επιπλέον ερμηνεύει αγαπημένα τραγούδια σε εμβόλιμα acts. Τα προσεκτικά επιλεγμένα looks της μάλιστα, έχουν γίνει είδηση αναδεικνύοντας glamour & timeless προτάσεις της ιταλικής μόδας.

Το βράδυ της Πέμπτης για παράδειγμα, το βεστιάριο ήταν τόσο σαγηνευτικό, που επισκίασε στυλιστικά ακόμα και την guest star Ρωσίδα καλλονή Ιρίνα Σάικ. Με παρουσιαστικό κοριτσιού της διπλανής πόρτας, η Λάουρα κατορθώνει να κυριαρχεί ως style icon χάρη στη σιγουριά που της χάρισε η καλλιτεχνική της πορεία και η προσωπικότητά της. Δείτε τα outfits του πρώτου τριημέρου, ο τελικός αναμένεται το σαββατόβραδο!