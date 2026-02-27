Λάουρα Παουζίνι: Με τα best off της ιταλικής μόδας στο πάλκο του San Remo Festival

Η 51χρονη τραγουδίστρια σε ρόλο παρουσιάστριας έχει ενθουσιάσει με το elegant ντύσιμό της και τα φανταστικά της κοσμήματα
H παρουσία της διάσημης τραγουδίστριας Λάουρα Παουζίνι-- Laura Pausini αποδεικνύεται το ισχυρότερο ατού του φετινού Φεστιβάλ Τραγουδιού του Σαν Ρέμο. Η ιστορική διοργάνωση απασχολεί άλλωστε έντονα την επικαιρότητα στη γειτονική Ιταλία την εβδομάδα που διανύουμε.
Από την πρώτη στιγμή, στο πλευρό του βετεράνου τηλεπαρουσιαστή Κάρλο Κόντι, η Λάουρα ξεχώρισε με την επικοινωνιακή εξωστρέφεια, την άνεση και την τσαχπινιά της στη σκηνή ενώ επιπλέον ερμηνεύει αγαπημένα τραγούδια σε εμβόλιμα acts. Τα προσεκτικά επιλεγμένα looks της μάλιστα, έχουν γίνει είδηση αναδεικνύοντας glamour & timeless προτάσεις της ιταλικής μόδας.
Το βράδυ της Πέμπτης για παράδειγμα, το βεστιάριο ήταν τόσο σαγηνευτικό, που επισκίασε στυλιστικά ακόμα και την guest star Ρωσίδα καλλονή Ιρίνα Σάικ. Με παρουσιαστικό κοριτσιού της διπλανής πόρτας, η Λάουρα κατορθώνει να κυριαρχεί ως style icon χάρη στη σιγουριά που της χάρισε η καλλιτεχνική της πορεία και η προσωπικότητά της. Δείτε τα outfits του πρώτου τριημέρου, ο τελικός αναμένεται το σαββατόβραδο!
Τουαλέτα Alberta Ferretti με μαύρο βελούδο επάνω και λευκή φούστα με φτερά κάτω, σε συνδυασμό με διαμάντια σε floral design Pasquale Bruni και φιόγκο στo ponytail
Αέρινο κίτρινο σιφόν σε off shoulder maxi dress by Alberta Ferretti, κολιέ από λευκά και γκρίζα διαμάντια καθώς και ροζ μοργκανίτες Pasquale Bruni
Λευκή γοργονέ τουαλέτα με «ουρά» Alberta Ferretti
Στράπλες φόρεμα από παγιέτες ειδικής «wet» υφής με ασορτί διάφανη κάπα Alberta Ferretti. Kολιέ από λευκόχρυσο Pasquale Bruni
*Η νεαρή κεραμίστρια από τη Faenza άλλαξε τη ζωή της τραγουδώντας «La Solitudine» στο ίδιο πάλκο το 1993. Το τραγούδι εξελίχθηκε σε διεθνές hit και της έδωσε τεράστια ώθηση. Τιμημένη από το ιταλικό κράτος, έχει κατακτήσει Grammy, Χρυσή Σφαίρα, έχει προταθεί για Οσκαρ τραγουδιού, ενώ το Billboard την συμπεριέλαβε στη λίστα «Best 50 Female Latin Pop Artists of All Time». Μιλάει και ερμηνεύει σε πολλές διαφορετικές γλώσσες και οι συναυλίες της προκαλούν κοσμοσυρροή. Αν θυμάστε είχε παρουσιάσει πρόσφατα την Γιουροβίζιον στην Ιταλία. Η εμφάνισή της στην Piazza San Marco της Βενετίας για τα 30 χρόνια καριέρας αλλά και τα κονσέρτα στην Plaza de España της Σεβίλλης Seville έχουν αφήσει εποχή.
Με κεντημένο μαντό Εmporio Armani και εκθαμβωτικά κοσμήματα Damiani
Με σύνολο Giorgio Armani, το κλασικό λευκό πουκάμισο σμίγει με φαρδιά μεταξωτή ζώνη και αστραφτερό μαύρο παντελόνι. Διαμαντένιο περιδέραιο Damiani
Λαμπερό σύνολο Giorgio Armani Privé που επιμηκύνει τη σιλουέτα
Couture τουαλέτα Armani στον τόνο του βραδινού ουρανού, με κρύσταλλα και πέρλες πάνω σε τούλινο δίχτυ
Αιθέρια δημιουργία Armani στον εμβληματικό ασημογκρίζο τόνο του οίκου και κοσμήματα Pomellato
Εναρξη με κλασική off shoulder τουαλέτα Armani στο μπλε της νύχτας και γραμμή «κλεψύδρα. Στο λαιμό της το Pomellato iconic κολιέ Asimmetrico Tanzanite High Jewelry
