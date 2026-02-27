Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Λάουρα Παουζίνι: Με τα best off της ιταλικής μόδας στο πάλκο του San Remo Festival

Λάουρα Παουζίνι: Με τα best off της ιτα...
Μπακοπούλου Άντυ
[email protected]

Η 51χρονη τραγουδίστρια σε ρόλο παρουσιάστριας έχει ενθουσιάσει με το elegant ντύσιμό της και τα φανταστικά της κοσμήματα

H παρουσία της διάσημης τραγουδίστριας Λάουρα Παουζίνι-- Laura Pausini αποδεικνύεται το ισχυρότερο ατού του φετινού Φεστιβάλ Τραγουδιού του Σαν Ρέμο. Η ιστορική διοργάνωση απασχολεί άλλωστε έντονα την επικαιρότητα στη γειτονική Ιταλία την εβδομάδα που διανύουμε.

Από την πρώτη στιγμή, στο πλευρό του βετεράνου τηλεπαρουσιαστή Κάρλο Κόντι, η Λάουρα ξεχώρισε με την επικοινωνιακή εξωστρέφεια, την άνεση και την τσαχπινιά της στη σκηνή ενώ  επιπλέον ερμηνεύει αγαπημένα τραγούδια σε εμβόλιμα acts. Τα προσεκτικά επιλεγμένα looks της μάλιστα, έχουν γίνει είδηση αναδεικνύοντας glamour & timeless προτάσεις της ιταλικής μόδας.

Το βράδυ της Πέμπτης για παράδειγμα, το βεστιάριο ήταν τόσο σαγηνευτικό, που επισκίασε στυλιστικά  ακόμα και την guest star  Ρωσίδα καλλονή Ιρίνα Σάικ. Με παρουσιαστικό κοριτσιού της διπλανής πόρτας, η Λάουρα κατορθώνει να κυριαρχεί ως style icon χάρη στη σιγουριά που της χάρισε η καλλιτεχνική της πορεία και η προσωπικότητά της. Δείτε τα outfits του πρώτου τριημέρου, ο τελικός αναμένεται το σαββατόβραδο!  

Τουαλέτα Alberta Ferretti με μαύρο βελού...

Τουαλέτα Alberta Ferretti με μαύρο βελούδο επάνω και λευκή φούστα με φτερά κάτω, σε συνδυασμό με διαμάντια σε floral design Pasquale Bruni και φιόγκο στo ponytail

Αέρινο κίτρινο σιφόν σε off shoulder max...

Αέρινο κίτρινο σιφόν σε off shoulder maxi dress by Alberta Ferretti, κολιέ από λευκά και γκρίζα διαμάντια καθώς και ροζ μοργκανίτες Pasquale Bruni

Λευκή γοργονέ τουαλέτα με «ουρά» Alberta Ferretti

Λευκή γοργονέ τουαλέτα με «ουρά» Alberta Ferretti

Στράπλες φόρεμα από παγιέτες ειδικής «we...

Στράπλες φόρεμα από παγιέτες ειδικής «wet» υφής με ασορτί διάφανη κάπα Alberta Ferretti. Kολιέ από λευκόχρυσο Pasquale Bruni

*Η νεαρή κεραμίστρια από τη Faenza άλλαξε τη ζωή της τραγουδώντας «La Solitudine» στο ίδιο πάλκο το 1993. Το τραγούδι εξελίχθηκε σε  διεθνές hit και της έδωσε τεράστια ώθηση. Τιμημένη από το ιταλικό κράτος, έχει κατακτήσει Grammy, Χρυσή Σφαίρα, έχει προταθεί για Οσκαρ τραγουδιού, ενώ το Billboard την συμπεριέλαβε στη λίστα «Best 50 Female Latin Pop Artists of All Time». Μιλάει και ερμηνεύει σε πολλές διαφορετικές γλώσσες και οι συναυλίες της προκαλούν κοσμοσυρροή. Αν θυμάστε είχε παρουσιάσει πρόσφατα την Γιουροβίζιον στην Ιταλία. Η εμφάνισή της στην Piazza San Marco της Βενετίας για τα 30 χρόνια καριέρας αλλά και τα κονσέρτα στην   Plaza de España της Σεβίλλης Seville έχουν αφήσει εποχή.

(φωτογραφίες από την ιταλική Vogue)

Με κεντημένο μαντό Εmporio Armani και εκ...

Με κεντημένο μαντό Εmporio Armani και εκθαμβωτικά κοσμήματα Damiani

Με σύνολο Giorgio Armani, το κλασικό λευ...

Με σύνολο Giorgio Armani, το κλασικό λευκό πουκάμισο σμίγει με φαρδιά μεταξωτή ζώνη και αστραφτερό μαύρο παντελόνι. Διαμαντένιο περιδέραιο Damiani

Λαμπερό σύνολο Giorgio Armani Privé που...

Λαμπερό σύνολο Giorgio Armani Privé που επιμηκύνει τη σιλουέτα

Couture τουαλέτα Armani στον τόνο του βρ...

Couture τουαλέτα Armani στον τόνο του βραδινού ουρανού, με κρύσταλλα και πέρλες πάνω σε τούλινο δίχτυ

Αιθέρια δημιουργία Armani στον εμβληματι...

Αιθέρια δημιουργία Armani στον εμβληματικό ασημογκρίζο τόνο του οίκου και κοσμήματα Pomellato

Εναρξη με κλασική off shoulder τουαλέτα ...

Εναρξη με κλασική off shoulder τουαλέτα Armani στο μπλε της νύχτας και γραμμή «κλεψύδρα. Στο λαιμό της το Pomellato iconic κολιέ Asimmetrico Tanzanite High Jewelry

Βραβεία πληρωμάτων: Οι φετινοί «πρωταθλητές»- που μάγεψαν κοινό και επιτροπή- σε εικόνες

Πάτρα: Άνοιξε τις πύλες της η 9η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras IQ- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

20 χρόνια Erdem στην Tate Britain (για μας κορυφαία στιγμή της London Fashion Week)

#tags Σαν Ρέμο Λάουρα Παουζίνι
