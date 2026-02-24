Back to Top
#TAGS Πατρινό Καρναβάλι 2026
Σκόρπισαν γέλιο οι «Γροιλανδοί», έψησαν και ψάρια στο δρόμο της Μεγάλης Παρέλασης

Μπακοπούλου Άντυ
Οι γνωστοί καρναβαλιστές σατιρίζουν κάθε χρόνο την επικαιρότητα με κεφάτες μεταμφιέσεις

Η γνώριμη cult συντροφιά των βετεράνων καρναβαλιστών «ξαναχτύπησε» στην Μεγάλη Παρέλαση της Κυριακής του Πατρινού Καρναβαλιού 2026.

Πρόσωπα συνδεδεμένα με το Καρναβαλικό Κομιτάτο, τα δρώμενα και τα parties των ημερών εισβάλουν τα τελευταία χρόνια στην πομπή ως guests με σατιρική διάθεση. Φέτος έθιξαν την παγωμένη Γροιλανδία που μπήκε στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ. Φόρεσαν ζακάρ σκανδιναβικά πουλόβερ και σκούφους, δηλαδή πολική μεταμφίεση, κρατούσαν πλακάτ με σύνθημα ενώ έψησαν και… μπακαλιάρους στο δρόμο.

Εμφανίζονται κάθε χρόνο μπροστά από το φιλικό γκρουπ 135 και προκαλούν πολλά πολλά χαμόγελα στους θεατές αλλά και στους συμπολίτες που ξέρουν το αποκριάτικο ταμπεραμέντο τους.  

