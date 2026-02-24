Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Τα φλας της παρέας: Το ιστορικό πλήρωμα 135 στο φακό του Νίκου Ψαθογιαννάκη

Μπακοπούλου Άντυ
[email protected]

Δείτε εικόνες από τις παρελάσεις, γνωστοί καρναβαλιστές που επιμένουν στο «μαζί»

Το γκρουπ 135 «κρατάει» από τα eighties- nineties με την επικεφαλής Μαριλένα Σαρμά να θυμάται τους γονείς της ανάμεσα στους πρωτεργάτες του «Κρυμμένου Θησαυρού».

Πρόκειται για ένα πλήρωμα που διατηρεί τον αριθμό των 100 ατόμων περίπου και επιμένει στις παραδοσιακές συναντήσεις χειροτεχνίας για τις λεπτομέρειες και τα αξεσουάρ των στολών. Ο «family» χαρακτήρας, η αισθητική σε vintage και ρομαντικό style και η πειθαρχημένη ομοιομορφία συνθέτουν την ταυτότητά του.
(Επιπλέον η γυναυκοκρατία βασιλεύει, ενώ απέχει η λογική του show και τoυ bar στις πομπές ).

Φέτος, ο μόνιμος τίτλος «Ακόμα τρέχουμε» έσμιξε με την θεματική μεταμφίεσης «The Bow Job» σε τόνους λαχανί, μοβ, μαύρου με έναν πελώριο ριγέ φιόγκο σήμα κατατεθέν. Οι συμμετέχοντες ήμασταν και πάλι τυχεροί αφού ο γνωστός φωτογράφος Νίκος Ψαθογιαννάκης βρισκόταν ανάμεσά μας.

#tags Πατρινό Καρναβάλι 2026 Καρναβαλική Παρέλαση
