Πατρινό Καρναβάλι: Η Πάτρα αποχαιρέτησε τη μεγάλη γιορτή με την καύση του Καρνάβαλου- Ραντεβού στο Καρναβάλι του 2027-ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ραντεβού στο Μώλο Αγίου Νικολάου
Η καρδιά του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 χτύπησε στον Μώλο της Αγίου Νικολάου, όπου χιλιάδες καρναβαλιστές και επισκέπτες συγκεντρώθηκαν για το τελευταίο και πιο συγκινητικό ραντεβού της φετινής διοργάνωσης.
Η Πάτρα ζει τις στιγμές της κορύφωσης, με την Τελετή λήξης την οποία κήρυξε ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, παρουσία του προέδρου της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Παύλου Σκούρα και μελών της διοίκησης, σηματοδοτώντας ταυτόχρονα και την έναρξη της επόμενης καρναβαλικής χρονιάς, του 2027.
Στο επίκεντρο της βραδιάς βρέθηκε η καθιερωμένη καύση του Καρνάβαλου, που παραδόθηκε στις φλόγες στέλνοντας μήνυμα αναγέννησης και ελπίδας. Ο ουρανός φωτίστηκε από εντυπωσιακά πυροτεχνήματα, σε καλλιτεχνικό σχεδιασμό του Παύλου Νάνου, δημιουργώντας ένα σκηνικό γεμάτο ένταση, ρυθμό και δυνατή μουσική.
Η τελετή άνοιξε με θεαματικό πρόγραμμα ακροβατικών από την ομάδα Saltibagos και την εμφάνιση της Τελάλισσας του Πατρινού Καρναβαλιού Μαρία Αγουρίδη, ενώ παρουσιαστής της βραδιάς ήταν ο Δημήτρης Μουλίνος, που πραγματοποίησε ένα σύντομο flashback στις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
Αμέσως μετά την καύση και το φαντασμαγορικό υπερθέαμα πυροτεχνημάτων, τη σκυτάλη πήρε ο Sicario, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή για μια εκρηκτική συναυλία, ξεσηκώνοντας το κοινό και ολοκληρώνοντας με δυναμικό τρόπο το Πατρινό Καρναβάλι 2026.
Το TheBestGr είναι ο μοναδικός MEDIA PARTNER των τηλεοπτικών μεταδόσεων του Ionian TV για το Πατρινό Καρναβάλι 2026
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr