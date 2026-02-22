Πατρινό Καρναβάλι: Η Πάτρα αποχαιρέτησε τη μεγάλη γιορτή με την καύση του Καρνάβαλου- Ραντεβού στο Καρναβάλι του 2027-ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Η καρδιά του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 χτύπησε στον Μώλο της Αγίου Νικολάου, όπου χιλιάδες καρναβαλιστές και επισκέπτες συγκεντρώθηκαν για το τελευταίο και πιο συγκινητικό ραντεβού της φετινής διοργάνωσης.

Η Πάτρα ζει τις στιγμές της κορύφωσης, με την Τελετή λήξης την οποία κήρυξε ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, παρουσία του προέδρου της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Παύλου Σκούρα και μελών της διοίκησης, σηματοδοτώντας ταυτόχρονα και την έναρξη της επόμενης καρναβαλικής χρονιάς, του 2027.

Στο επίκεντρο της βραδιάς βρέθηκε η καθιερωμένη καύση του Καρνάβαλου, που παραδόθηκε στις φλόγες στέλνοντας μήνυμα αναγέννησης και ελπίδας. Ο ουρανός φωτίστηκε από εντυπωσιακά πυροτεχνήματα, σε καλλιτεχνικό σχεδιασμό του Παύλου Νάνου, δημιουργώντας ένα σκηνικό γεμάτο ένταση, ρυθμό και δυνατή μουσική.

Η τελετή άνοιξε με θεαματικό πρόγραμμα ακροβατικών από την ομάδα Saltibagos και την εμφάνιση της Τελάλισσας του Πατρινού Καρναβαλιού Μαρία Αγουρίδη, ενώ παρουσιαστής της βραδιάς ήταν ο Δημήτρης Μουλίνος, που πραγματοποίησε ένα σύντομο flashback στις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.

Αμέσως μετά την καύση και το φαντασμαγορικό υπερθέαμα πυροτεχνημάτων, τη σκυτάλη πήρε ο Sicario, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή για μια εκρηκτική συναυλία, ξεσηκώνοντας το κοινό και ολοκληρώνοντας με δυναμικό τρόπο το Πατρινό Καρναβάλι 2026.

