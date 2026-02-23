Γιώργος Ντάβλας, Damorireee, Ορεινή Μέλισσα και το Luben στην καρναβαλική Πάτρα- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Στην καρναβαλική Πάτρα, η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη γέλια, χρώματα και κεφάτη διάθεση, με πλήθος κόσμου να απολαμβάνει τη Μεγάλη Παρέλαση και τη Νυχτερινή Ποδαράτη.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ξεχώρισαν γνωστά πρόσωπα της δημόσιας ζωής και των social media: ο manager δημοσίων σχέσεων και εκδηλώσεων Γιώργος Ντάβλας, οι δημοφιλείς tiktokers και instagrammers Damorireee και Ορεινή Μέλισσα, οι οποίοι διασκέδασαν μαζί με τον κόσμο στους δρόμους της πόλης.

Την ίδια στιγμή, η κάμερα της ειδησεογραφικής και σατιρικής ιστοσελίδας Luben.tv ήταν εκεί για να καταγράψει τα πιθανά ευτράπελα και τις απρόβλεπτες στιγμές που «έπεσαν» στο δρόμο της, δίνοντας μια πιο χιουμοριστική και ανάλαφρη ματιά στο καρναβαλικό σκηνικό. Μέσα από το φακό της, το κλίμα της πόλης αποτυπώθηκε γεμάτο χορό, γέλια και ζωντάνια, με τον κόσμο να συμμετέχει ενεργά στο ξέφρενο γλέντι, ενώ τα απρόοπτα και τα χιουμοριστικά περιστατικά έδιναν έναν ιδιαίτερο τόνο στις εκδηλώσεις.

Η παρουσία γνωστών προσώπων αλλά και η κάμερα του Luben.tv προσέθεσαν μια νότα διαδραστικότητας και χιούμορ, μετατρέποντας τη φετινή καρναβαλική Πάτρα σε ένα σημείο συνάντησης δημιουργικότητας, ψυχαγωγίας και απρόσμενων στιγμών.