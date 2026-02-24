Χριστίνα Κοντοβά και Ηλίας Γκότσης ανάμεσα στους celebrities του τελευταίου τριημέρου

Οι επώνυμες αφίξεις δεν λείπουν ποτέ από το κορυφαίο καρναβαλικό τριήμερο της πόλης.

Αυτή τη χρονιά επέστρεψε στα πάτρια εδάφη η γνωστή σχεδιάστρια μόδας Χριστίνα Κοντοβά. Εζησε μέχρι τα φοιτητικά της χρόνια εδώ και συγκεκριμένα μεγάλωσε στην περιοχή των Ζαρουχλείκων. Κατέφθασε με την υιοθετημένη κορούλα της και παρέλασαν σε πλήρωμα με παιδική θεματική. Η Χριστίνα ανέβασε πολύ χαριτωμένα στιγμιότυπα στο Intsgram. Πάντα απαστράπτουσα έκανε αισθητή την παρουσία της και στα μεγάλα parties των πληρωμάτων του σαββατοκύριακο. Μαζί της στενές φίλες από τα νιάτα της στην Πάτρα. «Πατρινό Καρναβάλι για πάντα» έγραψε στη σελίδα της.