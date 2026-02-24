Χριστίνα Κοντοβά και Ηλίας Γκότσης ανάμεσα στους celebrities του τελευταίου τριημέρου

Δυο εντυπωσιακές παρουσίες που έκαναν διαδικτυακές αναρτήσεις από την αποκριάτικη Πάτρα
Οι επώνυμες αφίξεις δεν λείπουν ποτέ από το κορυφαίο καρναβαλικό τριήμερο της πόλης.
Αυτή τη χρονιά επέστρεψε στα πάτρια εδάφη η γνωστή σχεδιάστρια μόδας Χριστίνα Κοντοβά. Εζησε μέχρι τα φοιτητικά της χρόνια εδώ και συγκεκριμένα μεγάλωσε στην περιοχή των Ζαρουχλείκων. Κατέφθασε με την υιοθετημένη κορούλα της και παρέλασαν σε πλήρωμα με παιδική θεματική. Η Χριστίνα ανέβασε πολύ χαριτωμένα στιγμιότυπα στο Intsgram. Πάντα απαστράπτουσα έκανε αισθητή την παρουσία της και στα μεγάλα parties των πληρωμάτων του σαββατοκύριακο. Μαζί της στενές φίλες από τα νιάτα της στην Πάτρα. «Πατρινό Καρναβάλι για πάντα» έγραψε στη σελίδα της.
Επίσκεψη είχαμε και από τον εντυπωσιακό influencer Ηλία Γκότση. Γυμναστής και personal trainer που νίκησε στο τηλεοπτικό παιχνίδι επιβίωσης Survivor, μαγνήτισε κυρίως τα γυναικεία βλέμματα. Πολλές κοπέλες έσπευσαν να φωτογραφηθούν μαζί του. Με ύψος 1.96 και 37 ετών, δραστηριοποιείται μέσω του Instagram και του Tik Tok, δημοσιεύοντας χιουμοριστικά βίντεο και έχοντας αποκομίσει χιλιάδες followers. Ηρθε στην Πάτρα με χορηγό το Bacardi, διασκέδασε και ανέβηκε στο άρμα πληρώματος.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr