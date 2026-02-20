Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

EVENTS

/

Φλας στον iconic «Λευκό Χορό», έφτασε φέτος τα 47 του χρόνια

Φλας στον iconic «Λευκό Χορό», έφτασε φέ...

Δεν σταματάει να προσελκύει εκατοντάδες εκλεκτικούς μασκαράδες με την ατμόσφαιρα και την αισθητική του

Φτάσαμε στο τελευταίο τριήμερο του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 και δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στον iconic «Λευκό Χορό».

Φέτος μάλιστα συμπλήρωσε 47 χρόνια διεξαγωγής μετά την πρώτη του βραδιά, το 1979 με την υπογραφή του Beau Rivage. Ακόμα μια φορά εντυπωσίασε με το φαντασμαγορικό του περιβάλλον και την άρτια διοργάνωση στον πολυχώρο 5Ε/ Χάραμα της Ηρώων Πολυτεχνείου. Αμέτρητα μπαλόνια, ασημένιες γιρλάντες, ιπτάμενες μάσκες, ασταμάτητος χορός αλλά  και χάπενινγκς ενθουσίασαν τον κόσμο. Eντοπίσαμε πολύ φροντισμένες μεταμφιέσεις από καρναβαλιστές κάθε ηλικίας. Αλλωστε η αισθητική και η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα λόγω του κατάλευκου πλήθους, πρωταγωνιστούν ανάκαθεν στο event κάθε τελευταία Πέμπτη.  

Δείτε ενδεικτικά στιγμιότυπα- οι αναρτήσεις στο διαδικτυο αποτελούν καθεστώς.

Στα decks ήταν απολαυστική η ομάδα  djs  Siabanis-Pigas- Verroiopoulos-Pagopoulos-Apostolopoulos-Berdes.

 

Ειδήσεις Τώρα

Tελετή λήξης για τη νεολαία, καταφθάνει ο trapper με τη μάσκα, Sicario

Πατρινό Καρναβάλι 2026: Παρέλασαν, γλέντησαν, χόρεψαν και Καρναβαλοπάντρεψαν τη Νύφη στο Νότιο Διαμέρισμα

Ξεπρόβαλαν τα μαύρα ντόμινα, live με Γιοκαρίνη- Ζιώγαλα- Παράμερο στο Royal

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πατρινό Καρναβάλι 2026 Λευκός Χορός
Best View
Events
["\u03a0\u03b1\u03c4\u03c1\u03b9\u03bd\u03cc \u039a\u03b1\u03c1\u03bd\u03b1\u03b2\u03ac\u03bb\u03b9 2026","\u039b\u03b5\u03c5\u03ba\u03cc\u03c2 \u03a7\u03bf\u03c1\u03cc\u03c2 "]
821788
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Best View