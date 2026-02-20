Φλας στον iconic «Λευκό Χορό», έφτασε φέτος τα 47 του χρόνια

Φτάσαμε στο τελευταίο τριήμερο του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 και δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στον iconic «Λευκό Χορό».

Φέτος μάλιστα συμπλήρωσε 47 χρόνια διεξαγωγής μετά την πρώτη του βραδιά, το 1979 με την υπογραφή του Beau Rivage. Ακόμα μια φορά εντυπωσίασε με το φαντασμαγορικό του περιβάλλον και την άρτια διοργάνωση στον πολυχώρο 5Ε/ Χάραμα της Ηρώων Πολυτεχνείου. Αμέτρητα μπαλόνια, ασημένιες γιρλάντες, ιπτάμενες μάσκες, ασταμάτητος χορός αλλά και χάπενινγκς ενθουσίασαν τον κόσμο. Eντοπίσαμε πολύ φροντισμένες μεταμφιέσεις από καρναβαλιστές κάθε ηλικίας. Αλλωστε η αισθητική και η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα λόγω του κατάλευκου πλήθους, πρωταγωνιστούν ανάκαθεν στο event κάθε τελευταία Πέμπτη.

Δείτε ενδεικτικά στιγμιότυπα- οι αναρτήσεις στο διαδικτυο αποτελούν καθεστώς.

Στα decks ήταν απολαυστική η ομάδα djs Siabanis-Pigas- Verroiopoulos-Pagopoulos-Apostolopoulos-Berdes.