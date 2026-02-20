Η Πάτρα μπαίνει σε καρναβαλικό παλμό σήμερα – Παρέλαση αρμάτων και Open DJ Festival στο επίκεντρο των εκδηλώσεων

Σε έντονους καρναβαλικούς ρυθμούς κινείται από σήμερα, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, η Πάτρα, με μια σειρά εκδηλώσεων που σηματοδοτούν την είσοδο στην τελική ευθεία του Πατρινού Καρναβαλιου 2026 και προετοιμάζουν το κοινό για την κορύφωση του θεσμού το Σαββατοκύριακο.

Φωταγωγημένα άρματα στους δρόμους της πόλης

Το αποψινό πρόγραμμα κορυφώνεται με την πρώτη νυχτερινή παρέλαση των φωταγωγημένων καρναβαλικών αρμάτων του Δήμου Πατρέων, η οποία αναμένεται να προσφέρει ένα φαντασμαγορικό θέαμα στο κέντρο της πόλης.

Το ραντεβού έχει δοθεί για τις 7:00 το απόγευμα στη συμβολή των οδών Γούναρη και Κορίνθου, ενώ η παρέλαση θα ξεκινήσει στις 7:30 μ.μ., με τα άρματα να κινούνται κατά μήκος της οδού Κορίνθου και να καταλήγουν στην πλατεία Γεωργίου Α΄. Εκεί θα παραμείνουν σταθμευμένα περιμετρικά της πλατείας, δίνοντας την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να τα θαυμάσουν από κοντά και να φωτογραφηθούν μαζί τους.

Τα εντυπωσιακά άρματα, με τα ιδιαίτερα θέματα, τον φωτισμό και τη σατιρική τους διάθεση, αποτελούν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και αγαπημένα στοιχεία του Πατρινού Καρναβαλιού.