Η Πάτρα μπαίνει σε καρναβαλικό παλμό σήμερα – Παρέλαση αρμάτων και Open DJ Festival στο επίκεντρο των εκδηλώσεων

Φωταγωγημένα άρματα, μουσική από DJs και χιλιάδες επισκέπτες δίνουν το σύνθημα για το μεγάλο καρναβαλικό Σαββατοκύριακο
Σε έντονους καρναβαλικούς ρυθμούς κινείται από σήμερα, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, η Πάτρα, με μια σειρά εκδηλώσεων που σηματοδοτούν την είσοδο στην τελική ευθεία του Πατρινού Καρναβαλιου 2026 και προετοιμάζουν το κοινό για την κορύφωση του θεσμού το Σαββατοκύριακο.
Φωταγωγημένα άρματα στους δρόμους της πόλης
Το αποψινό πρόγραμμα κορυφώνεται με την πρώτη νυχτερινή παρέλαση των φωταγωγημένων καρναβαλικών αρμάτων του Δήμου Πατρέων, η οποία αναμένεται να προσφέρει ένα φαντασμαγορικό θέαμα στο κέντρο της πόλης.
Το ραντεβού έχει δοθεί για τις 7:00 το απόγευμα στη συμβολή των οδών Γούναρη και Κορίνθου, ενώ η παρέλαση θα ξεκινήσει στις 7:30 μ.μ., με τα άρματα να κινούνται κατά μήκος της οδού Κορίνθου και να καταλήγουν στην πλατεία Γεωργίου Α΄. Εκεί θα παραμείνουν σταθμευμένα περιμετρικά της πλατείας, δίνοντας την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να τα θαυμάσουν από κοντά και να φωτογραφηθούν μαζί τους.
Τα εντυπωσιακά άρματα, με τα ιδιαίτερα θέματα, τον φωτισμό και τη σατιρική τους διάθεση, αποτελούν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και αγαπημένα στοιχεία του Πατρινού Καρναβαλιού.
Open DJ Festival από το Δημοτικό Θέατρο «Απόλλων»
Το καρναβαλικό κλίμα θα ξεκινήσει ακόμη νωρίτερα, από τις 5:30 το απόγευμα, με το Open DJ Festival, που διοργανώνεται από την ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας και τον Σύλλογο Δισκοθετών Πάτρας.
Από το μπαλκόνι του Δημοτικό Θέατρο Απόλλων, στην πλατεία Γεωργίου Α΄, καταξιωμένοι DJs της πόλης θα παρουσιάσουν δυναμικά DJ sets, δημιουργώντας μια ζωντανή μουσική ατμόσφαιρα και προετοιμάζοντας το κοινό για τη μεγάλη βραδινή παρέλαση.
Στο φεστιβάλ συμμετέχουν οι DJs:
G. Dasios, P. Dimitropoulos, T. Giovas, D. Hiras, K. Iliopoulos, A. Korakas, L. Makrigiannis, G. Markou, V. Panagopoulos και J. Thanopoulos.
Η αρχή του μεγάλου καρναβαλικού τριημέρου
Η σημερινή ημέρα αποτελεί ουσιαστικά την έναρξη του μεγάλου καρναβαλικού τριημέρου, με την πόλη να γεμίζει επισκέπτες, μουσική και χρώμα. Οι εκδηλώσεις της Παρασκευής λειτουργούν ως προάγγελος της νυχτερινής ποδαράτης του Σαββάτου και της Μεγάλης Παρέλασης της Κυριακής, που αποτελούν και την κορύφωση του φετινού καρναβαλιού.
