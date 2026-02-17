Open Dj Festival στην πλατεία Γεωργίου Α΄ την Παρασκευή 20-2

Καταξιωμένοι DJs της Πάτρας θα παρουσιάσουν επιλεγμένα DJ sets και θα βάλουν την πόλη σε ρυθμό για τη βραδινή παρέλαση των καρναβαλικών αρμάτων που θα ακολουθήσει στις 7 μμ
Η Κοινωφελής Επιχείρηση ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας και ο Σύλλογος Δισκοθετών Πάτρας διοργανώνουν το Open DJ Festival, ένα καρναβαλικό μουσικό event, ενταγμένο στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων του φετινού Πατρινού Καρναβαλιού.
Την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026 από τις 5.30 το απόγευμα, από το μπαλκόνι του Δημοτικού Θεάτρου «Απόλλων» στην πλατεία Γεωργίου Α΄ καταξιωμένοι DJs της Πάτρας θα παρουσιάσουν επιλεγμένα DJ sets, βάζοντας την πόλη σε ρυθμό για τη βραδινή παρέλαση των καρναβαλικών αρμάτων που θα ακολουθήσει στις 7 μμ.
Στο Open DJ Festival συμμετέχουν οι DJs (αλφαβητικά): G. Dasios • P. Dimitropoulos • T. Giovas • D. Hiras • K. Iliopoulos • A. Korakas • L. Makrigiannis • G. Markou • V. Panagopoulos • J. Thanopoulos.
Το πρόγραμμα Open DJ Festival αναλυτικά:
•17 : 30 -18:15 : ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ – ΜΑΡΚΟΥ
•18:15 - 19:00 : ΧΕΙΡΑΣ – ΝΤΑΣΙΟΣ
•19:00 - 19:45 : ΜΑΡΑΚΗΣ– ΓΙΟΒΑΣ
•19:45 – 20:30 : ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
•20:30 – 22:00 : PANOS DIM - ΕSKAY.
Χορηγοί επικοινωνίας: ΕΡΤ3, ΕΡΤ Πάτρας.
