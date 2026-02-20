Πατρινό Καρναβάλι 2026: Παρέλασαν, γλέντησαν, χόρεψαν και Καρναβαλοπάντρεψαν τη Νύφη στο Νότιο Διαμέρισμα

«Καρναβαλοπαντρέματα» ήταν το θέμα της παρέλασης στο Νότιο Διαμέρισμα, που με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου μετέφερε στην περιφέρεια το άρωμα και τον παλμό της μεγάλης γιορτής και απέδειξε ότι το Καρναβάλι είναι ολοζώντανο και εκτός κέντρου της πόλης.

Πλήθος καρναβαλιστών φορώντας τις αυτοσχέδιες, χιουμοριστικές στολές τους και με μπόλικη γαμήλια, καρναβαλική διάθεση και αυθεντικό κέφι, παρέλασαν στους συνοικιακούς δρόμους στο Νότιο Διαμέρισμα χορεύοντας και τραγουδώντας.

Η παρέλαση ξεκίνησε από τη συμβολή των οδών Αγ. Ι. Πράτσικα και Ελ. Βενιζέλου (έξω από το Γ΄ Γενικό Λύκειο) και περνώντας από τους δρόμους της περιοχής Αγ. Ι. Πράτσικα, Ανθείας, Ευβοίας, Μιλήτου κατέληξε στην πλατεία Εργατικών Ταραμπούρα. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της καρναβαλικής παρέλασης χαρακτηριστικά ήταν το αμείωτο κέφι, ο χορός, η χαρά, η ανεμελιά και το γνήσιο αποκριάτικο ξεφάντωμα.

Την παρέλαση των μεταμφιεσμένων πλαισίωσαν δημοτικά σχολεία, νηπιαγωγεία, Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων της περιοχής του Νοτίου Διαμερίσματος και Εκπολιτιστικοί Σύλλογοι με παραδοσιακά δρώμενα, εκ των οποίων κεντρικό ήταν ο Γάμος. Τους συνόδεψαν το άρμα του Καρναβαλιού των Μικρών «Σκυλάκι» και τα 2 Μουσικά Άρματα δίνοντας τον ρυθμό της διασκέδασης.

Στη λήξη της παρέλασης στην πλατεία Εργατικών Ταραμπούρα συμμετέχοντες και θεατές μπλέχτηκαν σε αυθεντικό γλέντι, χόρεψαν με την ψυχή τους και παρουσίασαν παραδοσιακά δρώμενα παντρεύοντας τη «Νύφη» και κορυφώνοντας τον Γάμο. Το Χορευτικό Τμήμα του Δήμου Πατρέων έδωσε τον δικό του χαρακτηριστικό τόνο στα δρώμενα.

Στις δράσεις χαιρέτισαν ο Πρόεδρος του Νοτίου Διαμερίσματος Δημήτριος Μπούσιας και ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Παύλος Σκούρας.