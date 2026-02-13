Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

BEAUTY

/

Aκόμα μια αναπάντεχη Chanel μούσα, Ιταλίδα 50 ετών με φυσικά, γκρίζα μαλλιά

Aκόμα μια αναπάντεχη Chanel μούσα, Ιταλί...
Μπακοπούλου Άντυ
[email protected]

Η Stephanie Cavalli «άνοιξε» το catwalk της couture collection στο Παρίσι

Καμαρώνει η Ιταλική Vogue για το νέο πρόσωπο στη σειρά υψηλή ραπτικής του οίκου Chanel.

Ο λόγος για την Στεφανί Καβάλι- Stephanie Cavalli, που ο creative director Mathieu Blazy επέλεξε για την έμφυτη κομψότητά της και τα ασημένια της μαλλιά, αν και είναι 50 ετών. Ιδιοκτήτρια vintage καταστήματος στη Νέα Υόρκη, γεννήθηκε και μεγάλωσε έξω από τη Ρώμη. Εκανε μόντελινγκ ως τα 38 της και μόλις επέστρεψε στο προσκήνιο, εφόσον πλέον υφίσταται η λεγόμενη κατηγορία «over», ώστε να αισθάνεται κατάλληλη και όχι ηλικιωμένη στην πασαρέλα.

 «Ηταν υπέροχο αλλά και δύσκολο να είμαι μοντέλο στα ΄90s- 2000. Oλοι τότε αποζητούσαν πολύ συγκεκριμένη εμφάνιση» ομολογεί.

Ο Blazy γοητεύτηκε από τη Στεφανί όταν περπάτησε για το show Metiers d'Art. Mε το που την είδε αποφάσισε πως θα εμφανιστεί πρώτη στο couture show και εκείνη «πετούσε στον έβδομο ουρανό». Σήμερα εκείνη δηλώνει πολύ χαρούμενη ως εκπρόσωπος του «age diversity» στο ιστορικό γαλλικό label.

Chanel Metiers d'Art

Chanel Metiers d'Art

Chanel couture Sprin 2026

Chanel couture Sprin 2026

Οσο για τα γκρίζα της μαλλιά;

«Αποφάσισα να μην τα ξαναβάψω την περίοδο της πανδημίας. Ηταν η καλύτερη στιγμή για τη μετάβαση στο φυσικό μου χρώμα. Και δικαιώθηκα γιατί ποτέ τα μαλλιά μου δεν έδειχναν τόσο υγιή και όμορφα. Υπάρχει μια αγνότητα σε αυτά όπως και σε ένα πραγματικά όμορφο ρούχο» αναφέρει.    

 

Φωτογραφίες στης Στεφανί σε συνέντευξή τ...

Φωτογραφίες στης Στεφανί σε συνέντευξή της στη Vogue Italia

Ειδήσεις Τώρα

Oι αθλητικές μπαλαρίνες πρωταγωνιστούν στο street style των μητροπόλεων της μόδας

Aλέξης Ακριθάκης: Μεγάλη ρετροσπεκτίβα με 250 έργα στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς

Ikea: Εαρινή σαιζόν με είδη παραδοσιακής χειροτεχνίας που θυμίζουν μακρινές υπαίθριες αγορές

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Chanel Μοντέλο Γκρίζα μαλλιά
Best View
Beauty
["Chanel","\u039c\u03bf\u03bd\u03c4\u03ad\u03bb\u03bf","\u0393\u03ba\u03c1\u03af\u03b6\u03b1 \u03bc\u03b1\u03bb\u03bb\u03b9\u03ac"]
821019
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Best View