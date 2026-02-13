Aκόμα μια αναπάντεχη Chanel μούσα, Ιταλίδα 50 ετών με φυσικά, γκρίζα μαλλιά

Η Stephanie Cavalli «άνοιξε» το catwalk της couture collection στο Παρίσι
Καμαρώνει η Ιταλική Vogue για το νέο πρόσωπο στη σειρά υψηλή ραπτικής του οίκου Chanel.
Ο λόγος για την Στεφανί Καβάλι- Stephanie Cavalli, που ο creative director Mathieu Blazy επέλεξε για την έμφυτη κομψότητά της και τα ασημένια της μαλλιά, αν και είναι 50 ετών. Ιδιοκτήτρια vintage καταστήματος στη Νέα Υόρκη, γεννήθηκε και μεγάλωσε έξω από τη Ρώμη. Εκανε μόντελινγκ ως τα 38 της και μόλις επέστρεψε στο προσκήνιο, εφόσον πλέον υφίσταται η λεγόμενη κατηγορία «over», ώστε να αισθάνεται κατάλληλη και όχι ηλικιωμένη στην πασαρέλα.
«Ηταν υπέροχο αλλά και δύσκολο να είμαι μοντέλο στα ΄90s- 2000. Oλοι τότε αποζητούσαν πολύ συγκεκριμένη εμφάνιση» ομολογεί.
Ο Blazy γοητεύτηκε από τη Στεφανί όταν περπάτησε για το show Metiers d'Art. Mε το που την είδε αποφάσισε πως θα εμφανιστεί πρώτη στο couture show και εκείνη «πετούσε στον έβδομο ουρανό». Σήμερα εκείνη δηλώνει πολύ χαρούμενη ως εκπρόσωπος του «age diversity» στο ιστορικό γαλλικό label.
Chanel Metiers d'Art
Chanel couture Sprin 2026
Οσο για τα γκρίζα της μαλλιά;
«Αποφάσισα να μην τα ξαναβάψω την περίοδο της πανδημίας. Ηταν η καλύτερη στιγμή για τη μετάβαση στο φυσικό μου χρώμα. Και δικαιώθηκα γιατί ποτέ τα μαλλιά μου δεν έδειχναν τόσο υγιή και όμορφα. Υπάρχει μια αγνότητα σε αυτά όπως και σε ένα πραγματικά όμορφο ρούχο» αναφέρει.
Φωτογραφίες στης Στεφανί σε συνέντευξή της στη Vogue Italia
