Aκόμα μια αναπάντεχη Chanel μούσα, Ιταλίδα 50 ετών με φυσικά, γκρίζα μαλλιά

Καμαρώνει η Ιταλική Vogue για το νέο πρόσωπο στη σειρά υψηλή ραπτικής του οίκου Chanel.

Ο λόγος για την Στεφανί Καβάλι- Stephanie Cavalli, που ο creative director Mathieu Blazy επέλεξε για την έμφυτη κομψότητά της και τα ασημένια της μαλλιά, αν και είναι 50 ετών. Ιδιοκτήτρια vintage καταστήματος στη Νέα Υόρκη, γεννήθηκε και μεγάλωσε έξω από τη Ρώμη. Εκανε μόντελινγκ ως τα 38 της και μόλις επέστρεψε στο προσκήνιο, εφόσον πλέον υφίσταται η λεγόμενη κατηγορία «over», ώστε να αισθάνεται κατάλληλη και όχι ηλικιωμένη στην πασαρέλα.