Μπέλα Χαντίντ: Γιόρτασε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο στα κόκκινα, με ετικέτα Schiaparelli

Μαλιστα, ήταν εκθαμβωτική και ο ορισμός του sexy glam, στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης, με αφορμή την πρεμιέρα της νέας σειράς The Beauty του πανίσχυρου τηλεοπτικού δημιουργού Ράιαν Μέρφι. Συγκεκριμένα, περπάτησε στο red carpet με κατακόκκινη, εξώπλατη couture τουαλέτα Schiaparelli, που σχημάτιζε ρόμβους από διαφάνεια και σατέν. Το nude μακιγιάζ της είχε ενισχυθεί με προιόντα λάμψης της και τα μαλλιά της ήταν τραβηγμένα σε κότσο.

Η 29χρονη έχει γεννηθεί στην Ουάσιγκτον με οικογενειακές ρίζες από Παλαιστίνη. Μαζί με την επίσης διάσημη αδελφή της Τζίτζι Χαντίντ μεγάλωσαν στην Καλιφόρνια. Την τελευταία δεκαετία συγκαταλέγεται στην αφρόκρεμα των παγκοσμίου φήμης και πιο ακριβοπληρωμένων super models. Η πάλη της με την ασθένεια Lyme και το ντεμπούτο της στην τηλεόραση έχει απασχολήσει τελευταία τα media.

H Mπέλα υποδύεται ένα μοντέλο με διεθνή καριέρα, τη Ρούμπι, σε ένα σκηνικό κρίσης στη high fashion.