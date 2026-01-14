H Ζόε Σαλντάνα ξεπέρασε τη Σκάρλετ Γιόχανσον, θριαμβευτικά κέρδη στο box office

Γράφει ιστορία ως πιο ακριβοπληρωμένη ηθοποιός λόγω "Avatar"

Η Ζόε Σαλντάνα κατακτά μια κορυφή που μέχρι πρότινος φάνταζε απρόσιτη. Αναδεικνύεται επισήμως στην πιο εμπορικά επιτυχημένη ηθοποιό όλων των εποχών, ξεπερνώντας το μέχρι τώρα ρεκόρ της Σκάρλετ Γιόχανσον. Η εντυπωσιακή αυτή πρωτιά έρχεται ως άμεσο αποτέλεσμα της πορείας του Avatar: Fire and Ash, το οποίο συνεχίζει να σαρώνει στα ταμεία παγκοσμίως. Η νέα ταινία του Τζέιμς Κάμερον έχει ήδη ξεπεράσει τα 1,23 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις, ανεβάζοντας το συνολικό box office όλων των ταινιών στις οποίες έχει συμμετάσχει η Σαλντάνα στα 16,8 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία του Screen Rant. Με τον αριθμό αυτό, η ηθοποιός αφήνει πίσω της τη Γιόχανσον, η οποία κατείχε μέχρι πρόσφατα την πρώτη θέση με 16,4 δισεκατομμύρια.

Η διαδρομή της Σαλντάνα προς την κορυφή δεν βασίζεται σε μία μόνο επιτυχία. Στο ενεργητικό της συγκαταλέγονται μερικά από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά franchises των τελευταίων δεκαετιών, όπως το Avatar, το Star Trek, το Avengers: Endgame και το Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl, συμμετοχές που συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση του εντυπωσιακού της ρεκόρ. Παρότι το Avatar: Fire and Ash δεν κατάφερε να επικρατήσει στη μοναδική του υποψηφιότητα στα φετινά Golden Globes, στην κατηγορία «Cinematic and Box Office Achievement», η καριέρα της Σαλντάνα έχει ήδη αναγνωριστεί και σε επίπεδο κριτικής. Το 2025 απέσπασε το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία Emilia Pérez, επιβεβαιώνοντας ότι η εμπορική επιτυχία μπορεί να συνυπάρχει με την καλλιτεχνική αναγνώριση.



