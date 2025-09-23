Σκάρλετ Γιόχανσον: «Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ με ενέπνευσε να γίνω σκηνοθέτης»

Για τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ στην αρχή της καριέρας της μίλησε η Σκάρλετ Γιόχανσον, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του θρυλικού καλλιτέχνη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 16 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 89 ετών.

Ο Ρέντφορντ είχε σκηνοθετήσει την ηθοποιό στην ταινία «The Horse Whisperer» το 1998, σηματοδοτώντας μία από τις πρώτες κινηματογραφικές της εμφανίσεις. Η Γιόχανσον ήταν τότε μόλις 12 ετών, ωστόσο η εμπειρία της στο πλατό και η παρατήρηση του τρόπου με τον οποίο ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ καθοδηγούσε την ομάδα του, την ενέπνευσαν να βάλει έναν στόχο: να γίνει σκηνοθέτης.

Σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, το όνειρο αυτό γίνεται πραγματικότητα, καθώς η Σκάρλετ Γιόχανσον υπογράφει την πρώτη της σκηνοθετική δουλειά. Η ταινία με τίτλο «Eleanor the Great» κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου.

«Όλο αυτό προέρχεται από την περίοδο που δούλευα με τον Μπομπ», ανέφερε κατά την εμφάνισή της στο «The Late Show With Stephen Colbert» τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου. «Θυμάμαι να τον βλέπω στο γύρισμα. Είχε αυτές τις διακριτικές συνομιλίες μαζί μου, και ταυτόχρονα συντόνιζε μια μεγάλη σκηνή στο σετ… ήταν σαν να σκέφτηκα "αυτός ο ρόλος φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Θα ήθελα να κάνω αυτή τη δουλειά κάποια μέρα"», σημείωσε.