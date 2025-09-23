Diddy: Αίτημα αποφυλάκισης από τους συνηγόρους του- «Έχει έρθει η στιγμή να επιστρέψει στην οικογένειά του»

Λίγες μέρες πριν από την ανακοίνωση της ποινής του, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 3 Οκτωβρίου, οι συνήγοροι του Sean «Diddy» Combs υπέβαλαν επίσημο αίτημα για την αποφυλάκισή του, τονίζοντας ότι ο διάσημος ράπερ και επιχειρηματίας έχει ήδη υποστεί «βαρύ προσωπικό τίμημα» και πως ήρθε η ώρα να επιστρέψει κοντά στην οικογένειά του. «Έχει πληρώσει ήδη βαρύ τίμημα».

Ο Diddy καταδικάστηκε τον περασμένο Ιούλιο για παραβίαση του νόμου Mann, που σχετίζεται με τη μεταφορά ατόμων για ανήθικους σκοπούς. Παρ' όλα αυτά, αθωώθηκε από τις βαρύτερες κατηγορίες για sex trafficking, γεγονός που, σύμφωνα με την υπεράσπισή του, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον καθορισμό της τελικής ποινής.

Στο υπόμνημα ποινής που κατατέθηκε στο δικαστήριο – ένα έγγραφο που αποσκοπεί στο να προετοιμάσει το έδαφος για την έκδοση της ποινής – οι δικηγόροι του Combs υπογραμμίζουν ότι η δημόσια εικόνα και η επαγγελματική του πορεία έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα τα τελευταία δύο χρόνια.

«Τα τελευταία δύο χρόνια, η καριέρα και η φήμη του κ. Κομπς έχουν καταστραφεί. Έχει εκτίσει πάνω από έναν χρόνο σε μία από τις πιο διαβόητες φυλακές των ΗΠΑ – κι όμως αξιοποίησε στο έπακρο αυτή την τιμωρία», αναφέρει το έγγραφο, το οποίο επικαλείται το Page Six.

«Ήρθε η ώρα ο κ. Κομπς να επιστρέψει στην οικογένειά του, ώστε να συνεχίσει τη θεραπεία του και να προσπαθήσει να αξιοποιήσει όσο γίνεται το επόμενο κεφάλαιο της ζωής του».