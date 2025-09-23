Πέγκυ Τρικαλιώτη: Ο σύντροφός της και το πρόβλημα υγείας

Με αφορμή την συγκλονιστική ερμηνεία της, στην πρεμιέρα της νέας σειράς του ALPHA, Το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι δείτε μια αναδρομή στο παρελθόν και αποκαλύψεις από άγνωστες πτυχές της ζωή της Πέγκυς Τρικαλιώτη.

Η Πέγκυ Τρικαλιώτη γεννήθηκε στις 16 Νοεμβρίου 1971 και είναι απόφοιτη της Δραματικής Σχολής Θεάτρου Τέχνης. Έχει συμμετάσχει σε πολλές τηλεοπτικές, κινηματογραφικές και θεατρικές δουλειές ενώ έγινε ιδιαίτερα γνωστή στο ευρύ κοινό, μέσα από τη συμμετοχή της στη σειρά Αναστασία το 1993.

