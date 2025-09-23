Νίκος Αλιάγας: Είμαι περήφανος για τις ελληνικές ρίζες μου

Για την προσωπική του σχέση με τη φωτογραφία, τον χρόνο αλλά και την Ελλάδα που αποτελεί αστείρευτη πηγή έμπνευσης για τον ίδιο, μίλησε ο Νίκος Αλιάγας στο πλαίσιο της παρουσίασης του νέου φωτογραφικού του έργου.

Ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι η ενασχόλησή του με τη φωτογραφία ξεκίνησε από την παιδική του ηλικία, ενώ δεν δίστασε να εκφράσει την υπερηφάνειά του για τις ελληνικές του ρίζες, διευκρινίζοντας ωστόσο πως δεν επιδιώκει να επιβάλει αυτή την αγάπη στους Γάλλους.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό», ο Νίκος Αλιάγας δήλωσε: «Άρχισα να φωτογραφίζω όταν ήμουν παιδί, τη στιγμή που συνειδητοποίησα, ερχόμενος οικογενειακώς στην Ελλάδα, ότι έβλεπα φωτογραφίες ανθρώπων που δεν γνώριζα, αλλά ήταν οι πρόγονοί μου. Τότε τους είπα από μέσα μου "υπήρξατε" και κατάλαβα πως ο χρόνος περνά, πως κι εγώ μια μέρα θα γίνω κι εγώ ηλικιωμένος και θα χάσουμε τους ανθρώπους μας. Η φωτογραφία ήρθε σαν μια απάντηση στον ατάραχο χρόνο που κάνει τη δουλειά του».