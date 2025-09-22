Πέθανε ο «μίστερ μπούτιας» Γιώργος Σταυρόπουλος

Με ανάρτησή της μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Πέπη Τσεσμελή αποχαιρέτισε τον Γιώργο Σταυρόπουλο, γνωστό από τις πολλές τηλεοπτικές του εμφανίσεις σε εκπομπές της δεκαετίας του 1990 και του 2000, ο οποίος αποκαλούσε τον εαυτό του «εθνικά πόδια» και «Μίστερ μπούτιας».

«Αντίο φίλε Γιώργο Σταυρόπουλε με τα απίστευτα πόδια από εκεί βγήκε και το παρατσούκλι Μίστερ μπούτιας θα σε θυμόμαστε πάντα με χαμόγελο. Μας έδωσες απίστευτες χιουμοριστικές στιγμές.

Ήσουν ψυχούλα και χαρούμενος άνθρωπος. Καλό παράδεισο, καλό ταξίδι στο φως», έγραψε χαρακτηριστικά η Πέπη Τσεσμελή.