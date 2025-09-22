Μαρία Μπεκατώρου: «Το κεφάλαιο "παιδί" έχει κλείσει για εμένα»

Η Μαρία Μπεκατώρου σήμερα, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Buongiorno του MEGA, και παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη.

Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια του The Chase, μίλησε για την απόφασή της να φύγει από την παρουσίαση εκπομπών και να εισχωρήσει στον χώρο της ψυχαγωγίας, αλλά και, μίλησε εξομολογητικά για την προσωπική της ζωή με τον σύζυγό της και την προσπάθειά τους να αποκτήσουν παιδί.

Διαβάστε περισσότερα στο youweekly.gr