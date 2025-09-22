Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Μαρία Μπεκατώρου: «Το κεφάλαιο "παιδί" έχει κλείσει για εμένα»

Μαρία Μπεκατώρου: «Το κεφάλαιο "παι...

Η εξωσωματική και η πρόκληση με τον σύζυγό της

Η Μαρία Μπεκατώρου σήμερα, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Buongiorno του MEGA, και παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη.

Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια του The Chase, μίλησε για την απόφασή της να φύγει από την παρουσίαση εκπομπών και να εισχωρήσει στον χώρο της ψυχαγωγίας, αλλά και, μίλησε εξομολογητικά για την προσωπική της ζωή με τον σύζυγό της και την προσπάθειά τους να αποκτήσουν παιδί.

 Διαβάστε περισσότερα στο youweekly.gr

Ειδήσεις Τώρα

Θεσσαλονίκη: Πάλεψε να σωθεί- Τι έδειξε η νεκροψία για την 59χρονη που σκότωσε ο αδερφός της

Χανιά- Θάνατος 2,5 μηνών βρέφους: Οι γονείς του το πλάκωσαν την ώρα που κοιμόντουσαν

Πάτρα: Τι συνέβη με τις πέτρες και το χωματουργικό μηχάνημα στη Μαρίνα;

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Μαρία Μπεκατώρου

Spotlight