Στιγμές οικογενειακής ευτυχίας για τον Πατρινό γιατρό Ανδρέα Νικολάου- Στο πλευρό της κόρης του τη μέρα του γάμου της

Ιδιαίτερη μέρα για τον γνωστό ορθοπεδικό Ανδρέα Νικολάου, καθώς η μεγάλη του κόρη, Πέννυ, παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της, Βαγγέλη Δαγδελένη, head chef στο "Abraovata".

Το μυστήριο του γάμου τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Αναβύσσου, παρουσία συγγενών και φίλων.

Η γαμήλια δεξίωση πραγματοποιήθηκε στο "Margi Farm", όπου οι καλεσμένοι απόλαυσαν μια βραδιά γεμάτη χαμόγελα, συγκίνηση και ευχές προς το ζευγάρι.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς ήταν ο χορός της νύφης με τον πατέρα της, Ανδρέα Νικολάου, ο οποίος, εμφανώς συγκινημένος, της αφιέρωσε τα λόγια: «Σε ευχαριστώ που έδωσες αυτή τη χαρά».