Την Τρίτη επιστρέφει η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ- «Πράσινο φως» από τη Disney

Η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ επιστρέφει στην τηλεόραση την Τρίτη, μόλις πέντε ημέρες μετά την απόφαση να ανασταλεί επ’ αόριστον, εξαιτίας της έντονης αντίδρασης που προκάλεσαν τα σχόλιά του για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Η επαναφορά της εκπομπής αποφασίστηκε έπειτα από διαβουλεύσεις ανάμεσα στον ίδιο τον παρουσιαστή και τη Walt Disney Company, μητρική εταιρεία του δικτύου ABC, η οποία αναγνώρισε ότι τα σχόλια του Κίμελ ήταν ατυχής επιλογή.

«Περάσαμε τις τελευταίες μέρες κάνοντας σοβαρές συζητήσεις με τον Τζίμι και, έπειτα από αυτές τις συνομιλίες, αποφασίσαμε να επιστρέψουμε με την εκπομπή την Τρίτη», ανέφερε χαρακτηριστικά η Disney σε επίσημη ανακοίνωσή της.

Η ανακοίνωση της Disney