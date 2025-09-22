Την Τρίτη επιστρέφει η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ- «Πράσινο φως» από τη Disney

Τι αναφέρει η Disney
Η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ επιστρέφει στην τηλεόραση την Τρίτη, μόλις πέντε ημέρες μετά την απόφαση να ανασταλεί επ’ αόριστον, εξαιτίας της έντονης αντίδρασης που προκάλεσαν τα σχόλιά του για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.
Η επαναφορά της εκπομπής αποφασίστηκε έπειτα από διαβουλεύσεις ανάμεσα στον ίδιο τον παρουσιαστή και τη Walt Disney Company, μητρική εταιρεία του δικτύου ABC, η οποία αναγνώρισε ότι τα σχόλια του Κίμελ ήταν ατυχής επιλογή.
«Περάσαμε τις τελευταίες μέρες κάνοντας σοβαρές συζητήσεις με τον Τζίμι και, έπειτα από αυτές τις συνομιλίες, αποφασίσαμε να επιστρέψουμε με την εκπομπή την Τρίτη», ανέφερε χαρακτηριστικά η Disney σε επίσημη ανακοίνωσή της.
Η ανακοίνωση της Disney
Η απόφαση του ABC να αναστείλει την εκπομπή ελήφθη μετά τις απειλές του προέδρου της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), Μπρένταν Καρ, ο οποίος δήλωσε ότι θα ανακαλούσε τις άδειες των τοπικών καναλιών του δικτύου, αν το ABC δεν έπαιρνε μέτρα για τα σχόλια του παρουσιαστή, τα οποία χαρακτήρισε ως «την πιο αρρωστημένη συμπεριφορά που μπορεί να υπάρξει»
Μεταξύ άλλων, ο Κίμελ είχε επιτεθεί επιτέθηκε στη «MAGA συμμορία», λέγοντας ότι προσπαθούν να παρουσιάσουν τον δολοφόνο του Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον, ως οτιδήποτε άλλο εκτός από μέλος τους, προσπαθώντας να κερδίσουν πολιτικούς πόντους από αυτό.
Η απόφαση του ABC να αναστείλει την εκπομπή καταδικάστηκε από συνδικάτα, φιλελεύθερους νομοθέτες και διάσημους παράγοντες του Χόλιγουντ, όπως ο πρώην παρουσιαστής της εκπομπής Late Show, ο θρυλικός Ντέιβιντ Λέτερμαν, ο οποίος δήλωσε: «Δεν μπορείς να απολύεις κάποιον επειδή φοβάσαι ή προσπαθείς να κολακεύσεις μια αυταρχική, εγκληματική κυβέρνηση στον Λευκό Οίκο».
Αντίθετα, μερικοί συντηρητικοί πανηγύρισαν την απόφαση της ABC. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την περασμένη Πέμπτη ότι ο παρουσιαστής απολύθηκε λόγω «κακών ποσοστών τηλεθέασης», αφού είπε «κάτι φρικτό για έναν σπουδαίο κύριο, όπως ο Τσάρλι Κερκ».
