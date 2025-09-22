Back to Top
Γιώργος Μαζωνάκης: «Ό,τι έκανα ήταν για το καλό του» λέει η αδελφή του Μαρία

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ό,τι έκανα ήταν για ...

«Τον αγαπάω όσο δεν πάει» ανέφερε

Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη Μαρία «έσπασε» την σιωπή της για πρώτη φορά σε κάμερα τηλεοπτικής εκπομπής 

Όπως ανέφερε, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η ίδια δεν έχουν καθόλου επικοινωνία, κάτι που την στενοχωρεί ιδιαίτερα.

Ωστόσο, όπως υποστήριξε ό,τι έγινε ήταν για το καλό του αγαπημένου τραγουδιστή, με την Μαρία Μαζωνάκη να αναφέρει: «Δεν είμαστε καλά, έχουν βγει όλα προς τα έξω. Δεν θέλω να δώσω περισσότερες λεπτομέρειες».

Για τις καταθέσεις που έχουν βγει στην δημοσιότητα:

Κακώς. Eίναι τραγικό όλο αυτό που συμβαίνει. Μας στενοχωρεί όλους. Θέλουμε μόνο να είναι καλά ο Γιώργος».

Σχετικά με την κατάθεση που έδωσε στην αστυνομία:

«Προσπαθήσαμε να το κάνουμε όσο πιο διακριτικά μπορούσαμε και έγινε σούσουρο. Ό, τι έκανα το έκανα για το καλό του Γιώργου. Ο κόσμος αγάπα τον Γιώργο, δεν μπορούμε να τον κακολογήσουμε. Αγαπάνε τον αδελφό μου».

Έχετε προσπαθήσει να μιλήσετε μαζί του:

«Δεν έχω κάνει προσπάθεια να του μιλήσω. Τον αγαπάω όσο δεν πάει.

