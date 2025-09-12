Ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέθεσε μήνυση εναντίον της οικογένειάς του

Νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (12.09.2025) ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέφθασε στα δικαστήρια προκειμένου να καταθέσει μήνυση εναντίων των φυσικών αυτουργών για τον παράνομο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

Την εξέλιξη αυτή είχε αποκαλύψει και λίγο νωρίτερα ο δικηγόρος του τραγουδιστή Γιώργος Μερκουλίδης, μιλώντας στην εκπομπή της Κατερίνα Καραβάτου, τονίζοντας ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι στεναχωρημένος, πικραμένος, αγανακτισμένος.

«Σήμερα θα μεταβούμε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προκειμένου να υποβάλλουμε μήνυση εναντίον των φυσικών αυτουργών για τον παράνομο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο. Είναι τα μέλη της οικογένειάς του και μια φίλη της οικογένειας. Είναι όλα τα μέλη της οικογένειάς του, γονείς και τα αδέλφια», είχε αναφέρει νωρίτερα ο Γιώργος Μερκουλίδης.

«Δε θα στραφούμε εναντίον των γιατρών, παρόλο που έχουν συμβεί διάφορα θέματα. Η μήνυση που κατατίθεται σήμερα έχει να κάνει με ψευδή κατάθεση και συκοφαντική διαφήμιση», πρόσθεσε ο δικηγόρος, τονίζοντας ότι ζητούν την τιμωρία των ανθρώπων που έκαναν αυτές τις παράνομες πράξεις και υπογραμμίζοντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλες μηνύσεις και αγωγές.

«Είναι τραγικό, είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε άνθρωπο. Ο Γιώργος βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση», τόνισε για το ζήτημα που έχει προκύψει στη ζωή του τραγουδιστή με τον ακούσιο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.



