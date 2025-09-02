Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανάρτηση μετά τη νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο – «Όλα καλα; Ανησύχησα»

Μία δύσκολη περίοδο στη ζωή του, διανύει ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος έχει τραβήξει την προσοχή του κόσμου και των media, λόγω της διαμάχη του με την οικογένειά του αλλά και την πρόσφατη νοσηλεία του σε Ψυχιατρείο.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, λίγες εβδομάδες μετά τη σύντομη νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο, επέστρεψε στα social media με ένα νέο μήνυμα όλο νόημα.

Ο γνωστός τραγουδιστής βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας πριν λίγες εβδομάδες, όταν την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου βρέθηκε στο Δρομοκαΐτειο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο, μετά από εισαγγελική εντολή που έκαναν στενά συγγενικά του πρόσωπα.

Μετά την περιπέτεια που είχε, ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται πως έχει επανέλθει στην καθημερινότητά του και σχεδιάζει τις επόμενες κινήσεις του.

Στην νέα του ανάρτηση το βράδυ της Δευτέρας (01.09.2025), ο γνωστός καλλιτέχνης, δημοσίευσε μια φωτογραφία του, στην οποία ποζάρει μόνο με μια πετσέτα, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμά του για όσα έχουν γραφτεί και ειπωθεί όλο αυτό το διάστημα.