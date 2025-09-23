Back to Top
Γιώργος Μαζωνάκης: «Άλλο μοναξιά κι άλλο μοναχικότητα»- Το νέο βίντεο στο TikTok

Ο τραγουδιστής για ακόμη μία φορά ανέβασε βίντεο από το σαλόνι του σπιτιού του

Νέο βίντεο ανέβασε στο TikTok ο Γιώργος Μαζωνάκης εν μέσω της δικαστικής διαμάχης με την οικογένειά του και λίγο μετά την περιπέτειά του με τον εγκλεισμό του στο «Δρομοκαΐτειο».

Ο τραγουδιστής για ακόμη μία φορά ανέβασε βίντεο από το σαλόνι του σπιτιού του, όπου βρίσκεται μαζί με έναν μουσικό. Πριν αρχίσει να τραγουδάει το κομμάτι «Ανήκω σε εμένα» ακούγεται να λέει στο βίντεο: «Άλλο μοναξιά κι άλλο μοναχικότητα».

#tags Γιώργος Μαζωνάκης Tik Tok

