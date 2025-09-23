Βούλα Πατουλίδου: «Ο Δημήτρης 42 χρόνια ήταν κερί αναμμένο για εμένα»

Η Βούλα Πατουλίδου εμφανίστηκε το πρωί της Τρίτης (23/9/2025) στην εκπομπή Happy Day, όπου μίλησε ανοιχτά στη Σταματίνα Τσιμτσιλή για τη δύσκολη περίοδο που διανύει.

Η χρυσή Ολυμπιονίκης άνοιξε την καρδιά της, αναφερόμενη στην απώλεια του συζύγου της, Δημήτρη Ζαρζαβατσίδη, ο οποίος «έφυγε» στις 29 Ιουλίου μετά από μάχη με τον καρκίνο.

«Νιώθω γερασμένη ψυχή για τον θάνατο του άντρα μου. Υπάρχουν στιγμές που λες είμαι καλά και ξαφνικά ακούς μια λέξη και λες “ωχ”. Ο Δημήτρης, 42 χρόνια ήταν κερί αναμμένο για εμένα. Ήταν ένας συνοδοιπόρος καλός. Πηγαίνω και πίνω καφέ στη δική του καρέκλα για να μην βλέπω την καρέκλα άδεια. Οι άνθρωποι μου έχουν πέσει από πάνω μου. Ο Δημήτρης έφυγε με τον καλύτερο τρόπο, μέσα στην αγκαλιά μου. Τρεις φορές είχαμε γλιτώσει τον σύζυγό μου. Τα τελευταία 20 χρόνια ζούσαμε μια αγωνία, αλλά επειδή τα καταφέρναμε να το ξεπερνάμε λέγαμε “πάμε και αυτή τη φορά”», είπε αρχικά η Βούλα Πατουλίδου.