Δύο χρόνια παντρεμένη η Άννα Κορακάκη- Η ανάρτηση-έκπληξη για τον γάμο της

Μια προσωπική και χαρμόσυνη αποκάλυψη έκανε η Άννα Κορακάκη μέσα από τα social media, γνωστοποιώντας για πρώτη φορά πως πριν από δύο χρόνια, στις 23 Σεπτεμβρίου 2023, παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Γιάννη Χαλκιαδάκη.

Η χρυσή Ολυμπιονίκης της σκοποβολής είχε ανακοινώσει τον αρραβώνα της τότε, χωρίς να αποκαλύψει ότι ο γάμος είχε ήδη πραγματοποιηθεί. Με αφορμή τη δεύτερη επέτειό τους, η Άννα Κορακάκη αποφάσισε να μοιραστεί με το κοινό της φωτογραφίες από την ξεχωριστή εκείνη ημέρα, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτησή της, η Ολυμπιονίκης έγραψε: «23.9.2023. 2 χρόνια έχουν περάσει, μένει το για πάντα».