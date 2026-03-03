COS campaign: Η Βιτόρια Τσερέτι με τα μεταβατικά must- have της άνοιξης

Eνα από τα πλέον περιζήτητα super models της υφηλίου πρωταγωνιστεί στην καινούρια εαρινή καμπάνια της COS.

Η 27χρονη Ιταλίδα καλλονή Βιτόρια Τσερέτι, προβάλλει μια συλλογή βασισμένη στις καινοτόμες φόρμες, το αφαιρετικό ύφος και τα ιδιαίτερα υλικά του σκανδιναβικού brand. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση η σχετική διαφημιστική εκστρατεία αφορά στη μοντέρνα γκαρνταρόμπα της everyday luxury και του αναβαθμισμένου sense of style.

Η χρωματική παλέτα είναι διακριτική, σε γήινους και basic τόνους, οι γραμμές άνετες και σοφιστικέ. Μια πληθωρική καμπαρντίνα, ένα εκσυγχρονισμένο δερμάτινο τζάκετ, παντελόνια barel, μονοχρωματικά σύνολα, επίκαιρα mules που φοριούνται σε πολλές περιστάσεις αποτελούν «συνταγές» που δύσκολα οδηγούν σε στυλιστικά λάθη.