COS campaign: Η Βιτόρια Τσερέτι με τα μεταβατικά must- have της άνοιξης

Μπακοπούλου Άντυ
Το δημοφιλές label παρουσιάζει κομμάτια στη φιλοσοφία της everyday luxury

Eνα από τα πλέον περιζήτητα super models της υφηλίου πρωταγωνιστεί στην καινούρια εαρινή καμπάνια της COS.

Η 27χρονη Ιταλίδα καλλονή Βιτόρια Τσερέτι, προβάλλει μια συλλογή βασισμένη στις καινοτόμες φόρμες, το αφαιρετικό ύφος και τα ιδιαίτερα υλικά του σκανδιναβικού brand. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση η σχετική διαφημιστική εκστρατεία αφορά στη μοντέρνα γκαρνταρόμπα  της everyday luxury και του αναβαθμισμένου sense of style.

Η χρωματική παλέτα είναι διακριτική, σε γήινους και basic τόνους, οι γραμμές άνετες και σοφιστικέ. Μια πληθωρική καμπαρντίνα, ένα εκσυγχρονισμένο δερμάτινο τζάκετ, παντελόνια barel, μονοχρωματικά σύνολα, επίκαιρα mules που φοριούνται σε πολλές περιστάσεις αποτελούν «συνταγές» που δύσκολα οδηγούν σε στυλιστικά λάθη.

H Βιτόρια δεν επιλέχθηκε μόνο για την ομορφιά και την αναγνωρισιμότητά της αλλά και για την υψηλή της αισθητική στην προσωπική της ζωή.

Γεννήθηκε στην Μπρέσια από μεσοαστική οικογένεια, αναδείχθηκε από το διαγωνισμό Elite Model Look και ποζάρει από 14 ετών. Ο πατέρας της είχε εταιρεία δαπέδων και η μητέρα της ήταν νοικοκυρά. Πριν εξελιχθεί σε μόνιμη μούσα του οίκου Chanel, ανακαλύφθηκε από Dolce e Gabbana, Fendi και Prada σε shows και επιδείξεις. Σήμερα, μόνο από την τελευταία διετία έχει στο βιογραφικό της 400 επιδείξεις και 24 Vogue εξώφυλλα. Ηταν παντρεμένη με Ιταλό, δισκογραφικό παραγωγό αλλά την τελευταία τριετία συνδέεται  με τον super star του Χόλιγουντ Λεονάρντο ντι Κάπριο.  

Πάρτε μια γεύση από τα COS must-have.

 

 

Δερμάτινο trench jacket

Mπεζ φόρεμα σε πατρόν lingerie

Δερμάτινο σύνολο με ανάγλυφο εφέ

Bαμβακερή oversized καμπαρντίνα

Σακάκι με λαιμό δίχως πέτα

Γιλέκο που συνδυάζεται με ασορτί παντελόνι

Yποδήματα kitten heel mules

Πουκάμισο- παντελόνι από λεπτό, «ζαρωμένο» ύφασμα

Κομψό τοπ και ασορτί φούστα με ντραπέ λεπτομέρειες

Barel leg παντελόνι σε λευκό

#tags Βιτόρια Τσερέτι Ανοιξιάτικη μόδα Cos
