E ναι, «χαζέψαμε» την Πατρινή καλλονή Mαρία Αλεξανδρίδη στη νέα collection Costarellos

Καμαρώνουμε πάντα το διεθνούς σταδιοδρομίας, μοντέλο από την Πάτρα, Μαρία Αλεξανδρίδη.

Αυτή τη φορά ποζάρει με βραδινές δημιουργίες Costarellos, στην pre fall collection 2026 που παρουσιάστηκε πριν λίγες μέρες στο Παρίσι. Ο γνωστός σχεδιαστής αποδεικνύει ακόμα μια φορά την απαράμιλλη δεξιοτεχνία του σε δαντέλες και κεντήματα.

Γεννημένος στο Ντίσελντορφ και μετά από σπουδές σχεδιασμού θεατρικών κοστουμιών στο London College of Fashion του Λονδίνου, ο Χρήστος Κωσταρέλλος διαπρέπει στο στερέωμα του στυλ. Ξεκίνησε το δικό του label το 1998 στην Αθήνα και καθιερώθηκε στα επίσημα ενδύματα και τα νυφικά. Εγινε μεγάλος «θόρυβος» όταν επέλεξε να νοικιάσει διαδικτυακά νυφικό του η σύζυγος του πρωθυπουργού της Αγγλίας. Μέχρι σήμερα έχουν φορέσει κομμάτια του Γκίλιαν Αντερσον, Τζένιφερ Λόπεζ, Κρίσι Τάιγκεν, Σάρα Ράφερτι, Σάρα Πόλσον, Πάρις Χίλτον, βασίλισσα Μάξιμα κ.α. ενώ διάσημα περιοδικά (Vogue, Harper’s Bazaar, Vanity Fair, ELLE, Marie Claire, WWD) έχουν παρουσιάσει τη δουλειά του.

Στο καινούριο του lookbook η «δική μας»Μαρία Αλεξανδρίδη φοράει διάφανες τουαλέτες με κρύσταλλα, cocktail φορέματα και σύνολα από υπέροχες δαντέλες και 3D ρομαντικά λουλούδια. Ροζ, μαύρο, nude, λευκό, κόκκινο, γαλάζιο μαγνητίζουν το βλέμμα.