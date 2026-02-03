E ναι, «χαζέψαμε» την Πατρινή καλλονή Mαρία Αλεξανδρίδη στη νέα collection Costarellos

Εκπληκτικά outfits με δαντέλες και κεντήματα στο lookbook pre- fall 2026- μόλις παρουσιάστηκαν στο Παρίσι
Καμαρώνουμε πάντα το διεθνούς σταδιοδρομίας, μοντέλο από την Πάτρα, Μαρία Αλεξανδρίδη.
Αυτή τη φορά ποζάρει με βραδινές δημιουργίες Costarellos, στην pre fall collection 2026 που παρουσιάστηκε πριν λίγες μέρες στο Παρίσι. Ο γνωστός σχεδιαστής αποδεικνύει ακόμα μια φορά την απαράμιλλη δεξιοτεχνία του σε δαντέλες και κεντήματα.
Γεννημένος στο Ντίσελντορφ και μετά από σπουδές σχεδιασμού θεατρικών κοστουμιών στο London College of Fashion του Λονδίνου, ο Χρήστος Κωσταρέλλος διαπρέπει στο στερέωμα του στυλ. Ξεκίνησε το δικό του label το 1998 στην Αθήνα και καθιερώθηκε στα επίσημα ενδύματα και τα νυφικά. Εγινε μεγάλος «θόρυβος» όταν επέλεξε να νοικιάσει διαδικτυακά νυφικό του η σύζυγος του πρωθυπουργού της Αγγλίας. Μέχρι σήμερα έχουν φορέσει κομμάτια του Γκίλιαν Αντερσον, Τζένιφερ Λόπεζ, Κρίσι Τάιγκεν, Σάρα Ράφερτι, Σάρα Πόλσον, Πάρις Χίλτον, βασίλισσα Μάξιμα κ.α. ενώ διάσημα περιοδικά (Vogue, Harper’s Bazaar, Vanity Fair, ELLE, Marie Claire, WWD) έχουν παρουσιάσει τη δουλειά του.
Στο καινούριο του lookbook η «δική μας»Μαρία Αλεξανδρίδη φοράει διάφανες τουαλέτες με κρύσταλλα, cocktail φορέματα και σύνολα από υπέροχες δαντέλες και 3D ρομαντικά λουλούδια. Ροζ, μαύρο, nude, λευκό, κόκκινο, γαλάζιο μαγνητίζουν το βλέμμα.
Η Μαρία διατηρεί το signature κοντό της χτένισμα. Θυμίζουμε πως στα πρώτα της βήματα στο μόντελινγκ έγινε εξώφυλλο στο THEBEST MAGAZINE.
Έκανε την έκπληξη με το διεθνές της ντεμπούτο στο Chloe show της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού το 2022. H αψεγάδιαστη, ψιλόλιγνη σιλουέτα και το χαρακτηριστικό, ανδρόγυνο κούρεμα οδήγησε σε συνεργασίες με τους σημαντικότερους οίκους της εποχής μας (shows και καμπάνιες Dior, Chloe, Elie Saab, Dolce e Gabbana κ.α.) και editorials όπως π.χ στο γαλλικό Elle. Εκπροσωπείται από ονομαστά πρακτορεία μοντέλων παγκόσμιας κλίμακας.
Στο lookbook Costarellos εμφανίζεται και η επίσης διεθνής Ρος Γεωργίου (που και αυτή συνδέεται με την περιοχή μας «μακρινά», λόγω της καταγωγής του πατέρα της από το Μεσολόγγι)
