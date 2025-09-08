Eξώφυλλο στο ελληνικό Elle η Πατρινή Mαρία Αλεξανδρίδη, σκηνικό το Παρίσι

Εστιασμένο στις καινούριες τάσεις της μόδας για τη σαιζόν fall/winter 2025-2026 είναι το τεύχος Σεπτεμβρίου του ελληνικού Εlle.

Κορυφαίες δημιουργίες από τους σημαντικότερους και πιο επιδραστικούς οίκους αναδεικνύει το διεθνές Πατρινό μοντέλο Mary Alexandridi. To περιοδικό διαφημίζεται ως The Fashion Issue και ξεδιπλώνει τα trends που θα μας απασχολήσουν από το φετινό φθινόπωρο. Oπως αναφέρει «η μόδα αγκαλιάζει τον σκοτεινό ρομαντισμό με δέρμα, πούπουλα και κρόσσια, με δαντέλες που θυμούνται και διαφάνειες που κρύβουν κάτι».

Η Μαρία ποζάρει σε εμβληματικά σημεία του Παρισιού με πολύ ιδιαίτερο styling του Χρήστου Αλεξανδρόπουλου. Φωτογραφίες Ria Mort/ This is not another agency.