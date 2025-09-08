Eξώφυλλο στο ελληνικό Elle η Πατρινή Mαρία Αλεξανδρίδη, σκηνικό το Παρίσι

Προβάλλει looks από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας στο τεύχος Σεπτεμβρίου
Εστιασμένο στις καινούριες τάσεις της μόδας για τη σαιζόν fall/winter 2025-2026 είναι το τεύχος Σεπτεμβρίου του ελληνικού Εlle.
Κορυφαίες δημιουργίες από τους σημαντικότερους και πιο επιδραστικούς οίκους αναδεικνύει το διεθνές Πατρινό μοντέλο Mary Alexandridi. To περιοδικό διαφημίζεται ως The Fashion Issue και ξεδιπλώνει τα trends που θα μας απασχολήσουν από το φετινό φθινόπωρο. Oπως αναφέρει «η μόδα αγκαλιάζει τον σκοτεινό ρομαντισμό με δέρμα, πούπουλα και κρόσσια, με δαντέλες που θυμούνται και διαφάνειες που κρύβουν κάτι».
Η Μαρία ποζάρει σε εμβληματικά σημεία του Παρισιού με πολύ ιδιαίτερο styling του Χρήστου Αλεξανδρόπουλου. Φωτογραφίες Ria Mort/ This is not another agency.
Τίλντα Σουίντον, Γιώργος Χριστοδούλου, Δανάη Σκιάδη είναι οι κεντρικές συνεντεύξεις του περιοδικού.
Θυμίζουμε ότι η Μαρία Αλεξανδρίδη έχει παρελάσει στα catwalks της ελίτ (Dior, Dolce e Gabbana, Chloe κ.α.) ενώ στα πρώτα της βήματα έγινε εξώφυλλο στο χριστουγεννιάτικο περιοδικό THEBEST.
