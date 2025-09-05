Giorgio Armani: Αποδόμησε το σακάκι, χαλάρωσε τη σιλουέτα και λάτρεψε greige και navy

Οσα συνέθεσαν το περίφημο style του κοσμοκράτορα Ιταλού σχεδιαστή που έγραψε ιστορία με αφετηρία τις βιτρίνες του Rinascente

Τον αποκαλούσαν με σεβασμό «Μaestro», «Re Giorgio», «Signor Armani». Ηταν γιος σιδηροδρομικού από την Πιατσέντσα που πέρασε φτωχικά παιδικά χρόνια και ονειρευόταν να γίνει χειρούργος. Στο μεταπολεμικό Μιλάνο μεταπήδησε από τις σπουδές ιατρικής στο στρατό, αλλά τελικά το ταλέντο του στη μόδα φάνηκε στο styling των βιτρινών του πολυκαταστήματος Rinascente. Το τότε φημισμένο label Nino Cerruti του έδωσε κατόπιν την ευκαιρία να σχεδιάσει menswear. Το 1975 μετά από show στο Pitti, ίδρυσε τη δική του εταιρεία με την ενθάρρυνση του designer αρχιτεκτονικής συντρόφου του. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Δημιούργησε μια life style αυτοκρατορία και έγινε ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Στο thebest.gr αποχαιρετάμε τον διάσημο σχεδιαστή και businessman με ένα αφιέρωμα στην αισθητική του ταυτότητα. Κατά την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι ήταν άλλωστε «το σύμβολο του best of Italy». Kατείχε τα τιμητικά μετάλλια Cavaliere della Repubblica e Cavaliere di Gran Croce. Παρέμεινε πάντα εργασιομανής, ευγενής και σεμνός ως τα 91 του χρόνια.

H φωτογραφία στην σελίδα του οίκου για το μεγάλο αντίο

Ο θάνατός του προκάλεσε αμέτρητα διαδικτυακά σχόλια από διασημότητες του θεάματος και προσωπικότητες της μόδας καθώς και απανωτά διεθνή δημοσιεύματα. Τι τον έκανε λοιπόν τόσο ξεχωριστό και αξιομνημόνευτο; Φέτος το brand γιορτάζει μισό αιώνα από τη γέννησή του. Με σήμα τον αετό, συνδέθηκε με την καθημερινή αμφίεση αλλά και τα επίσημα red carpet outfits, καθώς και με διακόσμηση, καλλυντικά, λουλούδια, μουσική, εστιατόρια, ξενοδοχεία, clubs, αγαθοεργίες, αθλητισμό, καλλιτεχνικές παραγωγές κλπ

Αναμνηστική φωτογραφία σε ένα από τα τελευταία του couture shows H υπόκλιση στο φινάλε Bραδινές προτάσεις για το φετινό χειμώνα

Η βάση όλων αυτών είναι η επαναστατική εικόνα που οραματίστηκε από τα πρώτα του κιόλας βήματα. Στα eighties αμφισβήτησε την εγγλέζικη παράδοση και αποδόμησε τολμηρά το κοστούμι. Μαλάκωσε τους ώμους και απελευθέρωσε τις κινήσεις του σώματος. Το σακάκι έγινε το σήμα κατατεθέν του ονόματός του, αρχικά για τους άνδρες και μετά για τις γυναίκες. Καθιέρωσε επίσης τον iconic τόνο του «greige» δηλαδή κάτι ανάμεσα σε μπεζ και γκρι. «Εψαχνα μια απόχρωση ζεστή αλλά ταυτόχρονα σύγχρονα αστική. Το greige είναι για μένα σοφιστικέ. Aγαπώ τα φυσικά χρώματα που αποπνέουν γαλήνη, ησυχία και αντέχουν στο χρόνο» είχε εξηγήσει ο ίδιος. Αυτός ο τόνος του θύμιζε τη νωπή άμμο τα καλοκαίρια της παιδικότητάς του και δεν έλειψε ουδέποτε από καμία συλλογή. Άλλο κεφάλαιο το αγαπημένο του σκούρο μπλε navy, το οποίο φορούσε διαρκώς και ο ίδιος. Αυτό το μπλε αποτελεί και σήμα κατατεθέν της σημερινής, ιταλικής ένδυσης. Η αντίληψή του για τη μητροπολιτική, σύγχρονη κομψότητα και την ουδέτερη παλέτα που δεν «φωνάζει», ξεπέρασε τα σύνορα και μέσα από τη θρυλική ταινία με τον Ρίτσαρντ Γκιρ, «American Gigolo». Το βάδισμα του ηθοποιού με Armani suits έκανε αίσθηση και αποτέλεσε ένα μανιφέστο του made in Italy. O Giorgio άλλαξε όμως και το γυναικείο ντύσιμο χρησιμοποιώντας ανδρικά κομμάτια- blazers, πουκάμισα, παντελόνια. Νταιάν Κίτον,Τζούλια Ρόμπερτς, Τζόντι Φόστερ ήταν από τις πρώτες που τα υιοθέτησαν. Ετσι αναγνωρίστηκε ως πρωτοπόρος του λεγόμενου σήμερα power dressing, της ένοιας του timeless αλλά και των ειδών genderless.

Κοστούμια για άνδρες και γυναίκες

Ακόμα, με τις collections Emporio Armani και Armani Prive πέτυχε δυο ζητούμενα: Να πλησιάσει το street style της νεολαίας και να λανσάρει βραδινά looks στις μακριές και λεπτές thirties σιλουέτες που αγαπούσε. Πρόσφατα είχε πει «Σήμερα είμαι ευτυχής που η σειρά Emporio Armani μιλάει στις νέες γενιές και ανταποκρίνεται στην ενέργεια και τη ζωντάνια της πόλης». Ταυτόχρονα έβλεπε τις couture δημιουργίες του με τις απίθανες χειροποίητες λεπτομέρειες να λάμπουν σε κινηματογραφικά events πάνω στις Κέιτ Μπλάνσετ, Ρενέ Ζελβέγκερ, Ντέμι Μουρ.