Σταύρος Ξαρχάκος: Oχι, ο ουρανός της «Υπομονής» δεν ανήκει σε χρώματα…

Φλας στη μεγαλειώδη συναυλία στο Φρούριο Ρίου, παρών ο πρόεδρος της METLEN Ευάγγελος Μυτιληναίος
Κοσμοσυρροή κάτω από το μνημειακό Φρούριο και την συμβολικά φωταγωγημένη Γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου το βράδυ της περασμένης Τρίτης.
Η πολυαναμενόμενη συναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου καταγράφεται αναμφίβολα ως το μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός του φετινού καλοκαιριού. Ο κορυφαίος Ελληνας μουσικοσυνθέτης πέτυχε μια εντυπωσιακή προσέλευση μέσα σε πρωτόγνωρο κλίμα ομοψυχίας. Ζωντανός θρύλος στο είδος του, παρουσίασε ορχηστρικές μελωδίες και αγαπημένα τραγούδια από εξήντα χρόνια διαδρομής. Και ήταν πραγματικά μοναδικό να ανακαλύπτεις ξανά το πόσο αγγίζουν ακόμα το κοινό, έτσι άφθαρτες και φορτισμένες λαικό συναίσθημα, όλες αυτές οι επιτυχίες.
Με 10 δεξιοτέχνες μουσικούς και τους χαρισματικούς ερμηνευτές Δημήτρη Μπάση και Ηρώ Σαΐα μαζί του, ο Σταύρος Ξαρχάκος σκόρπισε γνήσια συγκίνηση.
Ο ίδιος διευθύνει πάντα το ίδιο παθιασμένος ενώ παραμένει αφοπλιστικά λιτός και ευθύς σε όσα λέει. Ζήτησε περισσότερο χειροκρότημα για την ορχήστρα και λιγότερο για τον ίδιο και τους τραγουδιστές. Στο φινάλε, με αφορμή την αποθέωση του τραγουδιού «Υπομονή» σχολίασε πως ο ουρανός δεν θα γίνει πιο γαλανός γιατί δεν ανήκει σε κανένα χρώμα, ούτε γαλάζιο, ούτε πράσινο με κόκκινες βούλες…
Εννοείται βέβαια πως ξεσήκωσαν άπαντες και άλλα κομμάτια όπως «Απονη ζωή» , «Με τι καρδιά» κ.α. Με αφορμή ένα καινούριο τραγούδι της Λίνας Νικολακοπούλου, ο μουσουργός αναφέρθηκε στον παρόντα καλό του φίλο επιχειρηματία Ευάγγελο Μυτιληναίο καθώς η METLEN ήταν χορηγός της βραδιάς. Είπε πως του τηλεφωνεί δίνοντάς του ιδέες μέσα στη νύχτα και εκείνος ανταποκρίνεται αυτόματα, λόγω της κοινής τους αγάπης για τη μουσική.
Η συναυλία εντασσόταν στη σειρά συναυλιών «Ταξίδι στο φως» σε εμβληματικά σημεία ελληνικής ιστορίας, με αφετηρία πέρυσι. Προσέλκυσε μεταξύ άλλων τις αρχές της πόλης, με ένθερμη την εκπροσώπηση της Περιφέρειας, φίλους του Πανεπιστημίου Πατρών και της Γέφυρας. Μάλιστα ο κ. Ξαρχάκος παρέλαβε τιμητικά αναμνηστικά του Πανεπιστημίου και της Γέφυρας με μεγάλη χαρά πριν την έναρξη της συναυλίας.
*Ακολούθησε δείπνο στην σύγχρονη ψαροταβέρνα La Marina όπου οι συντελεστές της εκδήλωσης συνάντησαν από κοντά τον Ευάγγελο Μυτιληναίο. Ο μεγάλος υποστηρικτής της συναυλίας είναι πρόεδρος της Metlen Energy & Metals (επιχειρηματικού κολοσσού με παρουσία σε 60 χώρες και πάνω από 6000 εργαζομένους) και πρόεδρος της Πανευρωπαϊκής Ένωσης Eurometaux. Όπως εξήγησε ο ίδιος, περιστοιχισμένος από συγγενείς και συνεργάτες, έχει ιδιαίτερους δεσμούς με την Πάτρα αφού εδώ μεγάλωσαν τα παιδιά του και έλκει την καταγωγή της η πρώην σύζυγός του, Αντριάνα Γιώτη.
Παρέστησαν επίσης εκεί ο πρύτανης Χρήστος Μπούρας, ο CEO της Γέφυρας Πάνος Λούκας, η αντιπρύτανης Λένα Αλμπάνη, η ψυχίατρος και πρώην ευρωβουλευτής Μένη Μαλλιώρη, o εμπορικός διευθυντής της METLEN, Χριστόφορος Μέξας, το ζεύγος Δημήτρη και Ελένης Μαρινάκη, η διευθύντρια του thebest. gr Νεκταρία Ντούκα, η αρχιτέκτονας Έμπη Σπαθή - Κατσαράκη κ.α.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΩΤΟ ΔΕΙΠΝΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
