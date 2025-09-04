Σταύρος Ξαρχάκος: Oχι, ο ουρανός της «Υπομονής» δεν ανήκει σε χρώματα…

Φλας στη μεγαλειώδη συναυλία στο Φρούριο Ρίου, παρών ο πρόεδρος της METLEN Ευάγγελος Μυτιληναίος

Κοσμοσυρροή κάτω από το μνημειακό Φρούριο και την συμβολικά φωταγωγημένη Γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου το βράδυ της περασμένης Τρίτης. Η πολυαναμενόμενη συναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου καταγράφεται αναμφίβολα ως το μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός του φετινού καλοκαιριού. Ο κορυφαίος Ελληνας μουσικοσυνθέτης πέτυχε μια εντυπωσιακή προσέλευση μέσα σε πρωτόγνωρο κλίμα ομοψυχίας. Ζωντανός θρύλος στο είδος του, παρουσίασε ορχηστρικές μελωδίες και αγαπημένα τραγούδια από εξήντα χρόνια διαδρομής. Και ήταν πραγματικά μοναδικό να ανακαλύπτεις ξανά το πόσο αγγίζουν ακόμα το κοινό, έτσι άφθαρτες και φορτισμένες λαικό συναίσθημα, όλες αυτές οι επιτυχίες. Με 10 δεξιοτέχνες μουσικούς και τους χαρισματικούς ερμηνευτές Δημήτρη Μπάση και Ηρώ Σαΐα μαζί του, ο Σταύρος Ξαρχάκος σκόρπισε γνήσια συγκίνηση.

Ο ίδιος διευθύνει πάντα το ίδιο παθιασμένος ενώ παραμένει αφοπλιστικά λιτός και ευθύς σε όσα λέει. Ζήτησε περισσότερο χειροκρότημα για την ορχήστρα και λιγότερο για τον ίδιο και τους τραγουδιστές. Στο φινάλε, με αφορμή την αποθέωση του τραγουδιού «Υπομονή» σχολίασε πως ο ουρανός δεν θα γίνει πιο γαλανός γιατί δεν ανήκει σε κανένα χρώμα, ούτε γαλάζιο, ούτε πράσινο με κόκκινες βούλες… Εννοείται βέβαια πως ξεσήκωσαν άπαντες και άλλα κομμάτια όπως «Απονη ζωή» , «Με τι καρδιά» κ.α. Με αφορμή ένα καινούριο τραγούδι της Λίνας Νικολακοπούλου, ο μουσουργός αναφέρθηκε στον παρόντα καλό του φίλο επιχειρηματία Ευάγγελο Μυτιληναίο καθώς η METLEN ήταν χορηγός της βραδιάς. Είπε πως του τηλεφωνεί δίνοντάς του ιδέες μέσα στη νύχτα και εκείνος ανταποκρίνεται αυτόματα, λόγω της κοινής τους αγάπης για τη μουσική.