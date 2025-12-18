Περιοδικό Tatler: Travel hit η Αίγυπτος, εξώφυλλο και νούμερο 1 ξενοδοχείο το Al Moudira

Τεράστιο ρεύμα επισκεπτών από όλο τον κόσμο στο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο για τους θησαυρούς του τάφου του Τουταγχαμών και τα χιλιάδες εκθέματα δίπλα στις Πυραμίδες της Γκίζας.

Τα ταξιδιωτικά γραφεία ανανεώνουν τους δεσμούς τους με το Κάιρο και όχι μόνο. Το βρετανικό αριστοκρατικό περιοδικό Tatler έκανε εξώφυλλο το ιστορικό ξενοδοχείο Al Moudira στη λίστα του Travel Awards 2026 ως πρώτη επιλογή ανάμεσα στα 100 κορυφαία hotels του κόσμου αυτή τη στιγμή. (Mάλιστα, κάνει ειδική αναφορά στα 13 κορυφαία του καταλόγου, στα οποία κατατάσσει και το Beach house της Αντίπαρου)

Το Al Moudira περιγράφεται ως «bohemian φαντασίωση» στο ονομαστό Luxor της δυτικής ακτής του Νείλου. H διακόσμηση παραπέμπει σε σκηνικό βιβλίου της Αγκάθα Κρίστι. Είναι γεμάτο αντίκες από τα παλάτια της Αλεξάνδρειας, βιβλιοθήκες με 7000 εκδόσεις- κειμήλια και αριστοτεχνικά ανακαινισμένο χάρη στη συνεργασία της founder Zeina Aboukheir και του νέου ιδιοκτήτη και οραματιστή Florian Amereller.