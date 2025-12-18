Περιοδικό Tatler: Travel hit η Αίγυπτος, εξώφυλλο και νούμερο 1 ξενοδοχείο το Al Moudira

Τα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου στο Κάιρο άλλαξαν τις προτεραιότητες των ταξιδιωτών
Τεράστιο ρεύμα επισκεπτών από όλο τον κόσμο στο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο για τους θησαυρούς του τάφου του Τουταγχαμών και τα χιλιάδες εκθέματα δίπλα στις Πυραμίδες της Γκίζας.
Τα ταξιδιωτικά γραφεία ανανεώνουν τους δεσμούς τους με το Κάιρο και όχι μόνο. Το βρετανικό αριστοκρατικό περιοδικό Tatler έκανε εξώφυλλο το ιστορικό ξενοδοχείο Al Moudira στη λίστα του Travel Awards 2026 ως πρώτη επιλογή ανάμεσα στα 100 κορυφαία hotels του κόσμου αυτή τη στιγμή. (Mάλιστα, κάνει ειδική αναφορά στα 13 κορυφαία του καταλόγου, στα οποία κατατάσσει και το Beach house της Αντίπαρου)
Το Al Moudira περιγράφεται ως «bohemian φαντασίωση» στο ονομαστό Luxor της δυτικής ακτής του Νείλου. H διακόσμηση παραπέμπει σε σκηνικό βιβλίου της Αγκάθα Κρίστι. Είναι γεμάτο αντίκες από τα παλάτια της Αλεξάνδρειας, βιβλιοθήκες με 7000 εκδόσεις- κειμήλια και αριστοτεχνικά ανακαινισμένο χάρη στη συνεργασία της founder Zeina Aboukheir και του νέου ιδιοκτήτη και οραματιστή Florian Amereller.
Πλέον σαλόνια, σουίτες, βίλες, παραδεισένιοι κήποι θυμίζουν το μυστηριακό παραμύθι της Σεχραζάτ σε τόνους τερακότας, μουσταρδί και πράσινου. Τα έπιπλα και οι τοιχογραφίες είναι όλα χειροποίητα από ντόπιους τεχνίτες. Κυριαρχούν στην χαλαρωτική ατμόσφαιρα η λάμψη από τους αναμμένους πολυέλαιους και ο ήχος των τρεχούμενων νερών…
Επιπλέον, το ξενοδοχείο προσφέρει πολυτελή κρουαζιέρα στο Νείλο με το παραδοσιακό αρχοντικό πλοίο Dahabiya, ενώ στις εγκαταστάσεις του προστέθηκε φάρμα! Τα μενού με ολόφρεσκα υλικά από το κτήμα του Al Moudira σερβίρονται στο πανέμορφο Ottoman Room στην κεντρική αυλή ή στα κιόσκια δίπλα στην πισίνα. Ιδιωτικά dinners οργανώνονται επίσης σε ταράτσες και rooftops.
Πρόκειται για το πρώτο ξενοδοχείο της Αιγύπτου που εντάχθηκε στο Relais & Chateaux group.
Ειδήσεις Τώρα
Κι έτσι ξαφνικά η Γκουίνεθ Πάλτροου βαρέθηκε τα μουντά και ουδέτερα χρώματα
Distinto: 20 χρόνια The Golden Christmas Reveillon, ραντεβού την παραμονή Χριστουγέννων στο Ρίο
Από 25/12 ο «Καποδίστριας» στα σινεμά, φλας στην επίσημη «πρώτη» της Αθήνας
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr