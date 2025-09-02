Κάιρο: Mετά από 20 χρόνια, ανοίγει επίσημα το Νοέμβριο το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο

Με πάνω από 20 χρόνια προετοιμασίας, μιλάμε για το πιο πολυαναμενόμενο μουσειακό γεγονός διεθνώς. Αν και πέρυσι τον Οκτώβριο παρουσιάστηκαν 11 αίθουσες με προιστορικά και ρωμαικά αποκτήματα ήρθε η στιγμή να αποκαλυφθεί πλήρως η ανεκτίμητη περιουσία των 100.000 εκθεμάτων του και της πλήρους συλλογής του Τουταγχαμών (πάνω από 5.000 θησαυροί του τάφου).

Μετά από συνεχείς αναβολές, προγραμματίστηκαν η τελετή εγκαινίων την 1η Νοεμβρίου και η αυτόματη έναρξη επισκεψιμότητας. Αν και πέρασε τριετία από την επέτειο 100ετίας από την ανακάλυψη του τάφου του Φαραώ Τουταγχαμών, ηλικίας 3.200 ετών, τώρα ήρθε η στιγμή της απόλυτης ετοιμότητας για το ίδρυμα.

Η εξέλιξη του έργου

Το 1992, ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Χόσνι Μουμπάρακ, ανακοίνωσε σχέδια για την κατασκευή ενός νέου μουσείου που θα συγκέντρωνε τα αρχαία αντικείμενα που ήταν διάσπαρτα σε όλη τη χώρα. Το 2002 προκήρυξε διεθνή διαγωνισμό σχεδιασμού – υπό την αιγίδα της UNESCO- και έθεσε τα θεμέλια. Το 2003, η εταιρεία Heneghan Peng Architects, με έδρα το Δουβλίνο, κέρδισε το συμβόλαιο σχεδιασμού. Η κατασκευή ξεκίνησε το 2005, αλλά το έργο καθυστέρησε.

Οι πολιτικές αναταραχές κατά τη διάρκεια της Αραβικής Άνοιξης το 2011 και η επακόλουθη παραίτηση του προέδρου Μουμπάρακ σταμάτησαν τις εργασίες για τρία χρόνια. Με τη βοήθεια διεθνούς χρηματοδότησης, το έργο ξανάρχισε το 2014, αλλά διακόπηκε και πάλι, αυτή τη φορά λόγω της έναρξης της πανδημίας COVID-19 το 2020.

Τελικά, οι εργασίες ξανάρχισαν και οι πρώτες ιδιωτικές ξεναγήσεις προσφέρθηκαν το 2022. Η κλίμακα του κτιρίου, το μοτίβο των τριγώνων στην πρόσοψή του και οι κεκλιμένες οροφές του εσωτερικού του θυμίζουν τις Πυραμίδες της Γκίζας, που βρίσκονται 2 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά.

Οι θησαυροί και η διαμόρφωση

Με εκτιμώμενο κόστος 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια, το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο είναι το μεγαλύτερο αρχαιολογικό μουσείο στον κόσμο.

Η πρόσοψη περιλαμβάνει επτά πυραμίδες, ένας αριθμός που έχει σημαντική σημασία σε όλη την αιγυπτιακή ιστορία.

Οι επισκέπτες περνούν από μια είσοδο καλυμμένη με ημιδιαφανή πάνελ από αλάβαστρο και πλαισιωμένη από ιερογλυφικά για να φτάσουν στο σκιερό αίθριο, όπου τους υποδέχεται ένα κολοσσιαίο άγαλμα του Ραμσή ΙΙ, ηλικίας 3.200 ετών.

Στη συνέχεια, μπορούν να ανέβουν μια μεγάλη σκάλα, πλαισιωμένη από αγάλματα θεών και βασιλέων, για να φτάσουν στις τεράστιες εκθεσιακές αίθουσες.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου, Ahmed Ghoneim, έχει δηλώσει: «Δεν πρόκειται απλώς για την έκθεση αρχαιοτήτων, αλλά για την εμπειρία, την αφήγηση και τη μελέτη. Στόχος μας είναι να κάνουμε την Αίγυπτο όχι μόνο την πατρίδα της ιστορίας, αλλά και ένα παγκόσμιο κέντρο έρευνας για την πολιτιστική κληρονομιά».

*πηγή tovima

