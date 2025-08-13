Μετά την Υδρα, art destination η Λέρος σύμφωνα με την ιταλική Vogue

Μας συστήνει την ιδιαίτερη έκθεση της εικαστικής πλατφόρμας Perasma σε μνημειακούς χώρους

Στην επίσημη σελίδα της αλλά και στο Instagram, η «βίβλος» της μόδας, Vogue Italia στρέφει το βλέμμα των αναγνωστών στο νησί της Λέρου. Και επειδή πήγαμε πρόσφατα (και μαγευτήκαμε) δεν μπορούμε παρά να καμαρώνουμε! Σύμφωνα με το διάσημο περιοδικό, το νησί εξελίσσεται σε εικαστικό προορισμό, χάρη στην πλατφόρμα Perasma, η οποία συνδέει Αθήνα- Κωνσταντινούπολη, παρουσιάζοντας 27 διεθνείς καλλιτέχνες. «Με το που φτάνεις αντικρίζεις έναν πίνακα του Giorgio de Chirico. Ο ήλιος εκτυφλωτικός, τα κτίρια γεωμετρικά. Στο Λακκί, μια αρχιτεκτονική με μεταφυσική, ονειρική διάσταση, λόγω της ιταλικής κατοχής στα Δωδεκάνησα» επισημαίνεται.

Η Λέρος προσφέρει μια αρτίστικη εμπειρία με μια από τις πιο ισχυρές δυναμικές της Μεσογείου, διαβάζουμε. Με τίτλο «Folding The Sea Into Dresses That Dissolve Like Salt» η φετινή έκθεση από το Perasma εξερευνά τον ρυθμό της συνύπαρξης και της αφής που ξεπερνά τα όρια. Εμπνευσμένη από τη μεταφορά της πυξίδας στο ποίημα του John Donne «A Valediction: Forbidding Mourning», περιγράφει μια κίνηση που επεκτείνεται προς τα έξω ενώ ένα πόδι παραμένει σταθερά στερεωμένο. Η Λέρος είναι ταυτόχρονα σταθερό έδαφος και μεταβαλλόμενος ρυθμός. Οι άκρες του νησιού εκτείνονται με τη θάλασσα, τον άνεμο και τη μνήμη, σχηματίζοντας μια κατακερματισμένη αλλά διασυνδεδεμένη αφήγηση.

Απορρίπτοντας τη γραμμική αφήγηση, η έκθεση κατοικεί σε έναν χώρο όπου η κίνηση, η ρήξη και η μεταμόρφωση είναι ενεργές δυνάμεις. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες καλλιτέχνες: Deniz Aktaş, Hüseyin Aksoy, Kent Andreasen, Korakrit Arunanondchai, Mirna Bamieh, The Centre for the Less Good Idea, Margherita Chiarva, Giorgio de Chirico, TM Davy, Brian Eno, Laura Footes, Lucio Fontana, Alice Guittard, Ali Kazma, Gülsün Karamustafa, William Kentridge, Joline Kwakkenbos, Dora Maar, Lola Montes Schnabel, Neo Muyanga, Marcus Neustetter, Ömer Pekin, Takis, Athina Rachel Tsangari, Rinus van de Velde, Evgenia Vereli και Kostis Velonis.