Λονδίνο: Έκθεση φωτογραφίας για το μουσικό συγκρότημα OASIS σε εμβληματικά σημεία του Wembley Park

Σε εμβληματικά σημεία του Wembley Park στο Λονδίνο πραγματοποιείται έκθεση φωτογραφίας για το μουσικό συγκρότημα OASIS, με τίτλο«Brothers: Liam and Noel Through the Lens of Kevin Cummins».



Περισσότερες από 20 εντυπωσιακές φωτογραφίες μεγάλης κλίμακας έχουν τοποθετηθεί σε εμβληματικά σημεία του Wembley Park – έξω από το Wembley Stadium, το OVO Arena και κατά μήκος της διάσημης Olympic Way, στο νοτιοδυτικό Λονδίνο.

Οι φωτογραφίες του 1994, μήνες πριν από την κυκλοφορία του Definitely Maybe αποτυπώνουν την ενέργεια, την αλαζονεία και τον αδελφικό δεσμό που έκανε τους Oasis το τελευταίο μεγάλο ροκ εν ρολ συγκρότημα μιας γενιάς.

Όλες οι φωτογραφίες είναι έργα του θρυλικού Βρετανού φωτογράφου Κέβιν Κάμινς, ο οποίος συνεργάστηκε στενά με τους Oasis από τα πρώτα τους βήματα και γνωρίζει τους Γκάλαχερ εδώ και πάνω από 30 χρόνια.

Από χθες, οι Λίαμ και Νόελ Γκάλαχερ δίνουν επτά συναυλίες στο στάδιο στο πλαίσιο της περιοδείας επανένωσης «Oasis Live '25», η οποία σηματοδοτεί το τέλος του 16χρονου χωρισμού τους.

Ο Κλαούντιο Τζιαμπρόνε, ο οποίος επιμελήθηκε την έκθεση, δήλωσε στο BBC ότι οι φωτογραφίες «αποκαλύπτουν στιγμές χιούμορ, έντασης, εγγύτητας και εμπιστοσύνης», αντί για «τη συνηθισμένη αφήγηση σύγκρουσης».

«Ελπίζουμε ότι η έκθεση δεν απευθύνεται μόνο στους θαυμαστές των Oasis, αλλά σε όποιον κατανοεί την ομορφιά και την πολυπλοκότητα των αδελφικών σχέσεων» πρόσθεσε.

Οι Oasis έγιναν το μεγαλύτερο συγκρότημα στη Βρετανία μεταξύ 1994 και 1997 και πούλησαν δεκάδες εκατομμύρια αντίτυπα των τριών πρώτων άλμπουμ τους, Definitely Maybe, (What's The Story) Morning Glory και Be Here Now.

Η έκθεση παρουσιάζει εικόνες από την πρώτη ηχογράφηση του συγκροτήματος στο Sly Street Studio τον Φεβρουάριο του 1994, με τον Λίαμ να φοράει ένα vintage πουλόβερ και παντελόνι φόρμας Adidas και φωτογραφίες από στιγμές χαλάρωσης σε δωμάτια ξενοδοχείων μεταξύ συναυλιών.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

