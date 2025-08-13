Σινεμά, business, πολιτική: Οι πλουσιότεροι ηθοποιοί φέτος είναι βετεράνοι 55+

Η λίστα (ranked) έχει στην κορυφή της τον Αρνολντ Σβατζενέγκερ με περιουσία 1,5 δις δολάρια

Ο πλούτος πασίγνωστων stars δεν αποτελεί συγκομιδή μόνο από αμοιβές και εισιτήρια. Οι ηθοποιοί αυτοί επενδύουν σε επιχειρήσεις, παραγωγές κερδίζουν χρήματα από σπόνσορες, ακίνητα, διοργανώσεις ή ρευστοποιούν την πολιτική ή την αθλητική τους φήμη. Η τελευταία λίστα για τους κροίσους του 2025 είναι ενδεικτική και αφορά σε ώριμους κυρίους, με τον 78χρονο Αρνολντ Σβαντζενέγκερ επικεφαλής. Μιλάμε βέβαια για αστρονομικές περιουσίες εκατομμυρίων δολαρίων.

1. Arnold Schwarzenegger (78 ετών)-1.49 δισεκατομμύριο Θεωρείται περίπτωση… Τραμπ στην αμερικάνικη showbiz. O Αυστριακής καταγωγής bodybuilder, ηθοποιός, πολιτικός, επενδυτής «αυγατίζει» συνεχώς τα χρήματά του. Ορκισμένος ρεπουμπλικάνος, χρίστηκε 38ος Κυβερνήτης της Καλιφόρνιας από το 2003 έως το 2011. Εχει αξιοποιήσει την ογκώδη φιγούρα του σε άκρως εμπορικά φιλμ δράσης, φαντασίας και γέλιου, με εμβληματικό ρόλο τον βάρβαρο «Conan». Eχει ανακηρυχθεί επτά φορές time Mr. Olympia και τέσσερις φορές Mr. Universe ως θρύλος του αθλητισμού. Το real estate και οι διαφημιστικές καμπάνιες ολοένα αυξάνουν την περιουσία του. Αντίθετα η πολυτάραχη ερωτική του ζωή και η αμφιλεγόμενη προσωπικότητά του σπιλώνουν σταθερά το θετικό κοινωνικό του πρόσημο.

2. Dwayne ‘The Rock’ Johnson (58 ετών) -1.19 δισεκατομμύριο Μονίμως στη λίστα των πλουσιότερων ηθοποιών ο εξαιρετικά δημοφιλής στην Αμερική «Βράχος». Η υποκριτική και το wrestling έχουν απογειώσει τη φήμη του. Ταυτόχρονα κατέχει το 30% της εταιρείας Teremana Tequila, που κοστολογείται στα 2 δις δολάρια. 3. Tom Cruise (63 ετών) -891 εκατομμύρια Ταυτισμένος με τα ριψοκίνδυνα κατορθώματα στις περιπέτειες δράσης και αλλοτινό sex symbol, ο αγέραστος Τομ Κρουζ ανήκει στην a- list του Χόλιγουντ και ήταν πρέσβης της Αμερικής στην παραλαβή σκυτάλης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Τα «άπιαστα» deals στα franchises Mission: Impossible και Top Gun, γέμισαν κατά πολύ το πορτοφόλι του. 4. Shah Rukh Khan (59 ετών)-876.5 δψολάρια Μιλάμε για έναν super star του Bollywood. To σημαντικότερο όνομα στο εξωτικό σινεμά, με την μεγαλύτερη αμοιβή στην Ινδία τα τελευταία 30 χρόνια.