Σινεμά, business, πολιτική: Οι πλουσιότεροι ηθοποιοί φέτος είναι βετεράνοι 55+

Η λίστα (ranked) έχει στην κορυφή της τον Αρνολντ Σβατζενέγκερ με περιουσία 1,5 δις δολάρια
Ο πλούτος πασίγνωστων stars δεν αποτελεί συγκομιδή μόνο από αμοιβές και εισιτήρια. Οι ηθοποιοί αυτοί επενδύουν σε επιχειρήσεις, παραγωγές κερδίζουν χρήματα από σπόνσορες, ακίνητα, διοργανώσεις ή ρευστοποιούν την πολιτική ή την αθλητική τους φήμη.
Η τελευταία λίστα για τους κροίσους του 2025 είναι ενδεικτική και αφορά σε ώριμους κυρίους, με τον 78χρονο Αρνολντ Σβαντζενέγκερ επικεφαλής. Μιλάμε βέβαια για αστρονομικές περιουσίες εκατομμυρίων δολαρίων.
1. Arnold Schwarzenegger (78 ετών)-1.49 δισεκατομμύριο
Θεωρείται περίπτωση… Τραμπ στην αμερικάνικη showbiz. O Αυστριακής καταγωγής bodybuilder, ηθοποιός, πολιτικός, επενδυτής «αυγατίζει» συνεχώς τα χρήματά του.
Ορκισμένος ρεπουμπλικάνος, χρίστηκε 38ος Κυβερνήτης της Καλιφόρνιας από το 2003 έως το 2011. Εχει αξιοποιήσει την ογκώδη φιγούρα του σε άκρως εμπορικά φιλμ δράσης, φαντασίας και γέλιου, με εμβληματικό ρόλο τον βάρβαρο «Conan». Eχει ανακηρυχθεί επτά φορές time Mr. Olympia και τέσσερις φορές Mr. Universe ως θρύλος του αθλητισμού. Το real estate και οι διαφημιστικές καμπάνιες ολοένα αυξάνουν την περιουσία του. Αντίθετα η πολυτάραχη ερωτική του ζωή και η αμφιλεγόμενη προσωπικότητά του σπιλώνουν σταθερά το θετικό κοινωνικό του πρόσημο.
2. Dwayne ‘The Rock’ Johnson (58 ετών) -1.19 δισεκατομμύριο
Μονίμως στη λίστα των πλουσιότερων ηθοποιών ο εξαιρετικά δημοφιλής στην Αμερική «Βράχος». Η υποκριτική και το wrestling έχουν απογειώσει τη φήμη του. Ταυτόχρονα κατέχει το 30% της εταιρείας Teremana Tequila, που κοστολογείται στα 2 δις δολάρια.
3. Tom Cruise (63 ετών) -891 εκατομμύρια
Ταυτισμένος με τα ριψοκίνδυνα κατορθώματα στις περιπέτειες δράσης και αλλοτινό sex symbol, ο αγέραστος Τομ Κρουζ ανήκει στην a- list του Χόλιγουντ και ήταν πρέσβης της Αμερικής στην παραλαβή σκυτάλης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Τα «άπιαστα» deals στα franchises Mission: Impossible και Top Gun, γέμισαν κατά πολύ το πορτοφόλι του.
4. Shah Rukh Khan (59 ετών)-876.5 δψολάρια
Μιλάμε για έναν super star του Bollywood. To σημαντικότερο όνομα στο εξωτικό σινεμά, με την μεγαλύτερη αμοιβή στην Ινδία τα τελευταία 30 χρόνια.
5. George Clooney (64 ετών) 742.8 εκατομμύρια
Παραμένει ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς στο Χόλιγουντ αλλά κερδίζει και ως παραγωγός και επιχειρηματίας. Διαθέτει προσωπική γοητεία και επικοινωνιακό χάρισμα, έχει υιοθετήσει ακτιβιστικές δράσεις και του καταλογίζουν τις πλέον υψηλές φιλοδοξίες. Το επιχειρηματικό του δαιμόνιο αποδεικνύεται με την πώληση της εταιρείας Casamigos Tequila για περίπου 1 δις. Με τη σύζυγό του Αμάλ θεωρούνται από τα λαμπερότερα ζευγάρια του διεθνούς θεάματος.
6. Robert De Niro (81 ετών) -735 εκατομμύρια
Ζωντανός μύθος της υποκριτικής τέχνης, έχει ταυτίσει το όνομά του με την ιστορία του παγκόσμιου σινεμά. Παράλληλα όμως τον ενδιέφερε ανέκαθεν η εστίαση και η φιλοξενία. Τα εστιατόρια Nobu και τα ξενοδοχεία του στην Tribeca αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα.
7. Brad Pitt (61ετών) – 694.23 εκατομμύρια
Αναμφίβολα ένας από τους ωραιότερους άνδρες του σύγχρονου Χόλιγουντ. Απασχολεί διαρκώς με τις εμφανίσεις και τους έρωτές του αλλά πια ονειρεύεται να καταξιωθεί ως παραγωγός και σκηνοθέτης. Η εταιρεία του Plan B Entertainment είναι πίσω από βραβευμένες ταινίες των τελευταίων ετών, δοκιμάστηκε στην οινοποιία, ενώ τα διασημότερα life style labels μάχονται να τα εκπροσωπήσει.
8. Jack Nicholson (88 ετών) - 590 εκατομμύρια
Θρύλος αξεπέραστος. Με πολλές διακρίσεις και υποκριτικές στιγμές που έχουν αφήσει εποχή. Η εικόνα του στο θρίλερ «Η Λάμψη» δεν έχει ξεθωριάσει ποτέ. Το ίδιο και οι συνεργασίες του με την ελίτ των σκηνοθετών. Εχει λάβει μέρος σε πάνω από 60 φιλμ. Σε πολύ προχωρημένη ηλικία πλέον, ξέρει ωστόσο ότι τα ακριβά ακίνητα και τα έργα τέχνης μπορούν να αποδώσουν πολλά.
9. Tom Hanks (69 ετών) - 571 εκατομμύρια
Τον αποκαλούν «θείος της Αμερικής» είναι κάτοχος Οσκαρ, αγαπημένος του box office και ξακουστός φιλέλληνας. Εχει αποκτήσει άλλωστε ελληνική υπηκοότητα. Επιπλέον η κινηματογραφική παραγωγή και η ακίνητη περιουσία του τον έχουν κάνει κροίσο.
10. Jackie Chan (71 ετών) - 557 εκατομμύρια
Ο Κινέζος αστέρας της δράσης και των ιπτάμενων ακροβατικών, έχει μεγάλο επιχειρηματικό μυαλό. Studios, παραγωγές, χορηγίες, φιλανθρωπία, τιμητικό Οσκαρ προσφορας λαμπρύνουν το βιογραφικό του. Μαζί και μια μόνιμη σχέση με τη Mitsubishi Motors.
