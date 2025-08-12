Μπρουκ Σιλντς, Νέα Υόρκη: Υιοθέτησε πρώτη τη δαντέλα του φθινοπώρου με ετικέτα Zimmermann

Η 60χρονη Αμερικανίδα star απόλαυσε στο δρόμο παγωτό χωνάκι ντυμένη υπέροχα
Πολύ κεφάτη και ανανεωμένη η Μπρουκ Σιλντς με το τελευταίο της look, που ταχύτατα καταχωρήθηκε στα κορυφαία celebrity outfits του Αυγούστου. Η 60χρονη ηθοποιός και ακτιβίστρια, υιοθέτησε πρώτη την μεγάλη τάση της δαντέλας που θα κυριαρχήσει τη σαιζόν fall/ winter 2025- 2026.
Το λεγόμενο lingerie trend δεν λέει άλλωστε να κοπάσει! Η Μπρουκ το λάνσαρε μέσω ενός εντυπωσιακού φορέματος Zimmermann που πρωταγωνιστεί στην ομώνυμη καμπάνια του φθινοπώρου.
Μιλάμε για ένα Zimmermann dress ασύμμετρο, το οποίο συνδέει το μαύρο σατέν με την εκρού δαντέλα. Ο οίκος το προτείνει και σε nude, πέραν του black & white.
Η διαδικτυακή ανάρτηση της star προκάλεσε αμέσως πολλά θετικά σχόλια.
«Επαθα εμμονή με αυτό το φόρεμα, δείχνεις υπέροχη» έγραψε κάποιος. «Η βικτωριανή βασίλισσα συναντάει την μοντέρνα μούσα» σημείωσε ένας άλλος.
Zimmermann Fall 2025
Το πραγματικά ιδιαίτερο ρούχο συνδυάστηκε με κλασικές γόβες που ανέδειξαν τα πανύψηλα, λεπτά πόδια της Μπρουκ. Επιπλέον με φόντο τους δρόμους της Νέας Υόρκης απόλαυσε ένα παγωτό χωνάκι, δείχνοντας πολύ χαρούμενη.
