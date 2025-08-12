Μπρουκ Σιλντς, Νέα Υόρκη: Υιοθέτησε πρώτη τη δαντέλα του φθινοπώρου με ετικέτα Zimmermann

Πολύ κεφάτη και ανανεωμένη η Μπρουκ Σιλντς με το τελευταίο της look, που ταχύτατα καταχωρήθηκε στα κορυφαία celebrity outfits του Αυγούστου. Η 60χρονη ηθοποιός και ακτιβίστρια, υιοθέτησε πρώτη την μεγάλη τάση της δαντέλας που θα κυριαρχήσει τη σαιζόν fall/ winter 2025- 2026.

Το λεγόμενο lingerie trend δεν λέει άλλωστε να κοπάσει! Η Μπρουκ το λάνσαρε μέσω ενός εντυπωσιακού φορέματος Zimmermann που πρωταγωνιστεί στην ομώνυμη καμπάνια του φθινοπώρου.

Μιλάμε για ένα Zimmermann dress ασύμμετρο, το οποίο συνδέει το μαύρο σατέν με την εκρού δαντέλα. Ο οίκος το προτείνει και σε nude, πέραν του black & white.