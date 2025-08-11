Και η Κιάρα Μαστρογιάνι στο καινούριο πρόγραμμα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

Θα λάβει μέρος ως αφηγήτρια στο «Dream Requiem» του Ρούφους Γουέινραϊτ την άνοιξη
Ολοένα και συχνότερα πλέον, υποδέχεται διασημότητες η ελληνική πρωτεύουσα.
Όπως ανακοινώθηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Ανοιξης – που εντάσσεται στο καινούριο πρόγραμμα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών- θα δούμε και την Κιάρα Μαστρογιάνι. Πρόκειται για την κόρη του αξέχαστου Ιταλού ηθοποιού Μαρτσέλο Μαστρογιάνι και της Γαλλίδας super star Κατρίν Ντενέβ, η οποία είναι ηθοποιός και τραγουδίστρια.
Η 53χρονη Παριζιάνα θα συμμετέχει στην παρουσίαση του νέου έργου «Dream Requiem» του Ρούφους Γουέινραϊτ. Η δουλειά του Καναδο- Αμερικανού συνθέτη και ερμηνευτή κινείται στην κατηγορία της art pop. Εχει συνδέσει το όνομά του με Κάρνεγκι Χολ, Metropolitan Opera, Royal Albert Hall, 11 άλμπουμ και μουσική για σινεμά. Στην Αθήνα, στην πρώτη του παρουσίαση θα συναντηθούν η σοπράνο Κέιτλιν Γκότιμερ και η Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του φημισμένου Φινλανδού μαέστρου Mikko Franck.
Η Κιάρα Μαστρογιάνι θα συμβάλει ως αφηγήτρια.
Θυμίζουμε πως έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο πλάι στη μητέρα της σε ταινία του Αντρέ Τεσινέ και μετά συμμετείχε στο φιλμ Prêt-à-Porter του Ρόμπερτ Αλτμαν. Ως τώρα ήταν υποψηφια για δυο βραβεια Σεζάρ, ενώ πρόσφατα έγινε μούσα καμπάνιας του οίκου Celine. Στο παρελθόν είχε σχέσεις με το γιο της Σοφία Λόρεν, Εντοάρντο Πόντι και τον χολιγουντιανό ηθοποιό Μπενίτσιο ντελ Τόρο.
Το 1996, η Μαστρογιάνι γέννησε τον γιο της Μιλό, πατέρας του οποίου είναι ο γλύπτης Πιερ Θόρτον. Το 2002 παντρεύτηκε τον τραγουδιστή Μπενζαμάν Μπιολέ. Απέκτησαν μια κόρη, την Άννα και χώρισαν το 2009.
