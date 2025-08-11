Και η Κιάρα Μαστρογιάνι στο καινούριο πρόγραμμα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

Ολοένα και συχνότερα πλέον, υποδέχεται διασημότητες η ελληνική πρωτεύουσα.

Όπως ανακοινώθηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Ανοιξης – που εντάσσεται στο καινούριο πρόγραμμα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών- θα δούμε και την Κιάρα Μαστρογιάνι. Πρόκειται για την κόρη του αξέχαστου Ιταλού ηθοποιού Μαρτσέλο Μαστρογιάνι και της Γαλλίδας super star Κατρίν Ντενέβ, η οποία είναι ηθοποιός και τραγουδίστρια.

Η 53χρονη Παριζιάνα θα συμμετέχει στην παρουσίαση του νέου έργου «Dream Requiem» του Ρούφους Γουέινραϊτ. Η δουλειά του Καναδο- Αμερικανού συνθέτη και ερμηνευτή κινείται στην κατηγορία της art pop. Εχει συνδέσει το όνομά του με Κάρνεγκι Χολ, Metropolitan Opera, Royal Albert Hall, 11 άλμπουμ και μουσική για σινεμά. Στην Αθήνα, στην πρώτη του παρουσίαση θα συναντηθούν η σοπράνο Κέιτλιν Γκότιμερ και η Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του φημισμένου Φινλανδού μαέστρου Mikko Franck.

Η Κιάρα Μαστρογιάνι θα συμβάλει ως αφηγήτρια.