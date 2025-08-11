Stop layering; Φθινόπωρο με ογκώδη και συμπαγή, χρυσά κοσμήματα κατά τη γαλλική Vogue

H τάση «Big & Gold» δεσπόζει στις πασαρέλες Fendi, Balmain, Chloe, Schiaparelli κ.α.

Η επόμενη μέρα στο κόσμημα έχει ήδη καταγραφεί σε ηχηρά fashion shows της σαιζόν fall/winter 2025- 2026. Kατά τη γαλλική Vogue μάλιστα, η τάση «Big & Gold» πρόκειται να κυριαρχήσει. Μετά από αρκετά χρόνια γεμάτα «layering» δηλαδή συνδυασμό μενταγιόν, βραχιολιών κλπ σε διαδοχικές «στρώσεις» ήρθε η στιγμή να επανεξετάσουμε τα μεγάλα κοσμήματα σε χρυσό που έκαναν θραύση στα eighties.

Balmain Fendi David Webb και Isabel Marant στο net-a- porter Chloe Rabanne Alaia και Chloe στο net-a- porter Ιleana Makri και Rabanne