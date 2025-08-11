Stop layering; Φθινόπωρο με ογκώδη και συμπαγή, χρυσά κοσμήματα κατά τη γαλλική Vogue

H τάση «Big & Gold» δεσπόζει στις πασαρέλες Fendi, Balmain, Chloe, Schiaparelli κ.α.
Η επόμενη μέρα στο κόσμημα έχει ήδη καταγραφεί σε ηχηρά fashion shows της σαιζόν fall/winter 2025- 2026. Kατά τη γαλλική Vogue μάλιστα, η τάση «Big & Gold» πρόκειται να κυριαρχήσει.
Μετά από αρκετά χρόνια γεμάτα «layering» δηλαδή συνδυασμό μενταγιόν, βραχιολιών κλπ σε διαδοχικές «στρώσεις» ήρθε η στιγμή να επανεξετάσουμε τα μεγάλα κοσμήματα σε χρυσό που έκαναν θραύση στα eighties.
Balmain
Fendi
David Webb και Isabel Marant στο net-a- porter
Chloe
Rabanne
Alaia και Chloe στο net-a- porter
Ιleana Makri και Rabanne
Στις παριζιάνικες πασαρέλες σηματοδοτήθηκε ξεκάθαρα η στροφή στα ογκώδη και συμπαγή κομμάτια που εξελίσσονται σε statement αξεσουάρ κάθε εμφάνισης. Μιλάμε για jewelry που φαίνεται από μακριά, δημιουργώντας εντυπώσεις όπως μια τσάντα, ένα παπούτσι, ένα ιδιαίτερο «κόψιμο» πανωφοριού. Στη Schiaparelli τα περιδέραια λανσάρονται σε τέτοιο μέγεθος που συναγωνίζονται ολόκληρα tops ενώ στον Fendi βλέπουμε σφαιρικά σχήματα με αμέτρητα μεταλλικά κρόσσια.
Η λογική του ενός έρχεται σε αντίθεση με τη λογική των πολλών, η οποία καθιερώθηκε με μεγάλη δημοτικότητα. Το χρυσό «απλώνεται» ενώ μαζί του αυξάνουν διαστάσεις και οι πέρλες, οι ημιπολύτιμες πέτρες, οι animal λεπτομέρειες, οι κρύσταλλοι.
Σας έχουμε εικόνες για να πειστείτε, αλλάζοντας συνήθειες με τις πρώτες ψύχρες.
