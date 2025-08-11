Ηγετική στροφή της ΕΡΤ στις σειρές με… σημαία τη «Μεγάλη Χίμαιρα»

Τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν στη Δήλο- Πρωταγωνιστούν Φωτεινή Πελούζο, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Δημήτρης Κίτσος
Το εμβληματικό μυθιστόρημα του M. Καραγάτση «Η Μεγάλη Χίμαιρα» που επανήλθε στο προσκήνιο μετά την τεράστια επιτυχία στο αθηναικό θέατρο Πορεία, αναμένεται στην ΕΡΤ.
Θα το απολαύσουμε ως σειρά εποχής 6 επεισοδίων, σε μια από πιο φιλόδοξες παραγωγές της κρατικής tv.
Η ημερομηνία πρεμιέρας δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Το project υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τις εγχώριες εταιρείες Foss Productions και Boo Productions αλλά και την ιταλική Mompracem Films. Μετά την πρεμιέρα στη χώρα μας, η Beta Film ανέλαβε τη διεθνή διανομή, ώστε να ταξιδέψει εκτός συνόρων. Οι ηθοποιοί είναι εκλεκτοί: Παίζουν Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Δημήτρης Κίτσος, Γιάννος Περλέγκας, Δημήτρης Τάρλοου, Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Γιώργος Φριντζήλας, Νικόλας Παπαγιάννης, Γιάννης Νταλιάνης κ.α. ενώ η νεαρή Ιταλίδα Φωτεινή Πελούζο ζωντανεύει την κεντρική ηρωίδα.
Όπως έχει γνωστοποιηθεί, ο χαρακτήρας της Μαρίνας, θα έχει ιταλική καταγωγή και όχι γαλλική, όπως στο βιβλίο.
Η ιστορία ξεδιπλώνεται την εποχή του ΄30, όπου μια σαγηνευτική γυναίκα ανακαλύπτει τον εαυτό της στην Ελλάδα. Αντιμετωπίζει τα καταπιεστικά κοινωνικά ήθη και τη μοναξιά, συντρίβεται από την απώλεια, αφήνεται στον απαγορευμένο ερωτικό πόθο. Με βασικό φόντο την μαγευτική Ερμούπολη της Σύρου, αλλά και γυρίσματα σε Αθήνα, Ιταλία, Τεργέστη, Μύκονο, Δήλο, Ρήνεια η σειρά είναι ήδη πολυαναμενόμενη, σε σημείο να θεωρείται το μεγαλύτερο «χαρτί» της προσεχούς τηλεοπτικής σαιζόν.
Σε σκηνοθεσία Βαρδή Μαρινάκη και σενάριο Παναγιώτη Ιωσηφέλη, η EΡΤ κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη παραγωγή που έγινε ποτέ στη χώρα μας, με εκπληκτική ατμόσφαιρα εποχής.
Χρειάστηκαν 100 άτομα συνεργείο για όλες τις σκηνές, 3.000 vintage κοστούμια και 1.000 βοηθητικοί ηθοποιοί. Μόνο στην Τεργέστη χρησιμοποιήθηκαν 4 αυθεντικές άμαξες, 10 αυτοκίνητα εποχής και 3 βάρκες εποχής. Ο προυπολογισμός έφτασε τα 6 εκατομμύρια ευρώ.
«Είναι ένας τρόπος να παράγεις μια σύνδεση με τη σύγχρονη πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας και να τη βοηθήσεις να ταξιδέψει και να μάθουν και στο εξωτερικό αυτό το βιβλίο και τι θησαυρούς μπορεί να κρύβει η ελληνική λογοτεχνία…Νομίζω είναι η μεγαλύτερη ομάδα που έχει συντεθεί ποτέ για να παράξει τηλεοπτικό προϊόν» τονίζει ο Βασίλης Χρυσανθακόπουλος, executive producer.
Ανυπομονούμε λοιπόν για το πρώτο επεισόδιο σε ΕΡΤ και Ertflix.
Stop layering; Φθινόπωρο με ογκώδη και συμπαγή, χρυσά κοσμήματα κατά τη γαλλική Vogue
«Καμίνι» την Κυριακή η Δυτική Ελλάδα – Σάρωσε στις υψηλότερες θερμοκρασίες της χώρας
Φοριούνται και σαν ζώνες: Το «παιχνίδι» των μαντηλιών πρωταγωνιστεί στο θερινό street style
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr