Ηγετική στροφή της ΕΡΤ στις σειρές με… σημαία τη «Μεγάλη Χίμαιρα»

Τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν στη Δήλο- Πρωταγωνιστούν Φωτεινή Πελούζο, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Δημήτρης Κίτσος

Το εμβληματικό μυθιστόρημα του M. Καραγάτση «Η Μεγάλη Χίμαιρα» που επανήλθε στο προσκήνιο μετά την τεράστια επιτυχία στο αθηναικό θέατρο Πορεία, αναμένεται στην ΕΡΤ. Θα το απολαύσουμε ως σειρά εποχής 6 επεισοδίων, σε μια από πιο φιλόδοξες παραγωγές της κρατικής tv. Η ημερομηνία πρεμιέρας δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Το project υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τις εγχώριες εταιρείες Foss Productions και Boo Productions αλλά και την ιταλική Mompracem Films. Μετά την πρεμιέρα στη χώρα μας, η Beta Film ανέλαβε τη διεθνή διανομή, ώστε να ταξιδέψει εκτός συνόρων. Οι ηθοποιοί είναι εκλεκτοί: Παίζουν Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Δημήτρης Κίτσος, Γιάννος Περλέγκας, Δημήτρης Τάρλοου, Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Γιώργος Φριντζήλας, Νικόλας Παπαγιάννης, Γιάννης Νταλιάνης κ.α. ενώ η νεαρή Ιταλίδα Φωτεινή Πελούζο ζωντανεύει την κεντρική ηρωίδα.