Στο… θρόνο του Netflix το αγωνιώδες «Untamed», εκτυλίσσεται σε εθνικό δρυμό

Με πρωταγωνιστές τους Eρικ Μπάνα και Σαμ Νιλ είναι η κυρίαρχη σε απήχηση αγγλόφωνη σειρά αυτές τις μέρες
Αστυνομικό θρίλερ 6 επεισοδίων με οικολογικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά.
Eρικ Μπάνα και Σαμ Νιλ πρωτοστατούν στην καινούρια επιτυχία του Netflix «Untamed- Αδάμαστος» με σκηνικό το Εθνικό Πάρκο Δρυμού Yosemite.
Εχει κριθεί ως το νέο «μεγάλο χαρτί» της πλατφόρμας με προσόντα τις δολοφονίες, τις ανατροπές, την αγωνία. Η σκηνοθεσία κάνει τη σειρά πραγματικά εθιστική ενώ οι εικόνες υμνούν τη μαγευτική φύση μεταξύ Νεβάδας και Καλιφόρνιας.
Από την πρώτη σκηνή επικίνδυνης αναρρίχησης «μπαίνεις στο κλίμα» και αναρωτιέσαι τι θα ακολουθήσει. Με την υπογραφή των Μαρκ και Ελ Σμιθ, οι συνεχείς αποκαλύψεις στην κοινωνία δασοφυλάκων και νομάδων είναι καταιγιστικές. Ο σερίφης ξεκινάει την έρευνα του πρώτου ατυχήματος αλλά γρήγορα οι νεκροί γίνονται τρεις… Τελικά η αγριότητα του κρυφού υπόκοσμου αποδεικνύεται πιο τρομακτική από αυτή του ζωικού βασιλείου…
Λόγω της άμεσης ανταπόκρισης των τηλεθεατών διεθνώς, το Netflix ανακοίνωσε ήδη πως ετοιμάζεται δεύτερη σαιζόν. Σύμφωνα με τα media η πολυπλοκότητα και τις σχέσεις των ηρώων σε ατμόσφαιρα έντασης και εσωτερικής πάλης κατέκτησε το κοινό αυτόματα, με εντυπωσιακή πρεμιέρα προβολών.
Συγκεκριμένα, σε μόλις τέσσερις ημέρες από την κυκλοφορία της, στις 17 Ιουλίου, η σειρά σημείωσε 24,6 εκατομμύρια προβολές, φθάνοντας στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης των αγγλόφωνων σειρών. Την επόμενη εβδομάδα, η δυναμική της συνεχίστηκε με 26,1 εκατομμύρια προβολές, καθιστώντας το «Untamed» μια από τις πιο πολυσυζητημένες επιτυχίες του 2025.
Μην την χάσετε λοιπόν.
Είδωλο των Ρεκόρ Γκίνες η 79χρονη Ντόλι Πάρτον, τιμήθηκε με ειδικό δίπλωμα προσφοράς
Βερμούδες παντού, στις διακοπές και στην πόλη, πως τις λανσάρουν stars και πολυκαταστήματα
Κάθριν Ζέτα Τζόουνς: Με μαύρο ταγιέρ λόγω «Wednesday», ποιες επίκαιρες τάσεις αντιπροσωπεύει
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr