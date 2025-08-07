Στο… θρόνο του Netflix το αγωνιώδες «Untamed», εκτυλίσσεται σε εθνικό δρυμό

Αστυνομικό θρίλερ 6 επεισοδίων με οικολογικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά.

Eρικ Μπάνα και Σαμ Νιλ πρωτοστατούν στην καινούρια επιτυχία του Netflix «Untamed- Αδάμαστος» με σκηνικό το Εθνικό Πάρκο Δρυμού Yosemite.

Εχει κριθεί ως το νέο «μεγάλο χαρτί» της πλατφόρμας με προσόντα τις δολοφονίες, τις ανατροπές, την αγωνία. Η σκηνοθεσία κάνει τη σειρά πραγματικά εθιστική ενώ οι εικόνες υμνούν τη μαγευτική φύση μεταξύ Νεβάδας και Καλιφόρνιας.

Από την πρώτη σκηνή επικίνδυνης αναρρίχησης «μπαίνεις στο κλίμα» και αναρωτιέσαι τι θα ακολουθήσει. Με την υπογραφή των Μαρκ και Ελ Σμιθ, οι συνεχείς αποκαλύψεις στην κοινωνία δασοφυλάκων και νομάδων είναι καταιγιστικές. Ο σερίφης ξεκινάει την έρευνα του πρώτου ατυχήματος αλλά γρήγορα οι νεκροί γίνονται τρεις… Τελικά η αγριότητα του κρυφού υπόκοσμου αποδεικνύεται πιο τρομακτική από αυτή του ζωικού βασιλείου…