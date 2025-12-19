Thomopoulos Jewellery: Όταν κάθε πέτρα επιλέγεται μια προς μια…

Στο γνωστό κοσμηματοπωλείο τα μονόπετρα δαχτυλίδια δημιουργούνται με απόλυτο σεβασμό στη σημασία της πρότασης γάμου
Η επιλογή μονόπετρου δεν είναι απλώς μια αγορά. Είναι μια στιγμή ζωής.
Στο γνωστό κοσμηματοπωλείο Thomopoulos Jewellery στο κέντρο της Πάτρας, κάθε μονόπετρο δημιουργείται με προσοχή στη λεπτομέρεια και απόλυτο σεβασμό στη σημασία της πρότασης γάμου.
Ένα μονόπετρο δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι το κλασικό, λευκό διαμάντι. Μπορεί να ξεχωρίζει μέσα από fancy χρωματιστά διαμάντια ή άλλες πολύτιμες πέτρες για εκείνους που αναζητούν κάτι μοναδικό, με χαρακτήρα και προσωπικότητα. Κάθε πέτρα επιλέγεται μια προς μια προσωπικά, από πιστοποιημένο γεμολόγο με σπουδές στο GIA (Gemological Institute of America) με κριτήρια την ποιότητα, την κοπή και τη φυσική ομορφιά κάθε λίθου. Γιατί το σωστό μονόπετρο δεν εντυπωσιάζει απλώς. Αντιπροσωπεύει μια υπόσχεση ζωής.
Αυτές τις γιορτινές μέρες, που πολλά δώρα είναι «σημαντικά» και ατενίζουμε με αισιοδοξία τη wedding season του 2026 ας δώσουμε έμφαση σε κοσμήματα που «μένουν», με πραγματική αξία.
Τhomopoulos- Κορίνθου 320 και Ερμού, Πάτρα
